Após 310 partidas, Fortaleza demite o técnico Juan Pablo Vojvoda

O Fortaleza demitiu o técnico Juan Pablo Vojvoda nesta segunda-feira (14). O anúncio foi feito por meio das redes sociais do clube. O Argentino, que assumiu o clube em maio de 2021, era o segundo técnico mais longevo dentre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Abel Ferreira, do Palmeiras.

O estopim para a demissão foi a derrota por 1 a 0 para o rival Ceará no domingo (13) pela 13ª rodada da Série A. O Fortaleza completou nove jogos sem vencer, sendo seis derrotas seguidas. O Leão do Pici está na 18ª colocação, dentro da zona do rebaixamento, com dez pontos.Além do técnico, também deixam o Fortaleza os auxiliares técnicos Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini.

"Foram 310 jogos oficiais, cinco títulos conquistados e campanhas históricas em competições nacionais e internacionais, deixando seu legado como o maior técnico da história do Fortaleza. Vojvoda deixa o Leão do Pici na sua quinta temporada com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas", diz o Fortaleza, por meio de nota.

O clube também frisou que o técnico foi "tricampeão cearense de 2021, 2022 e 2023, conquistando o inédito pentacampeonato do clube, além de ter sido bicampeão da Copa do Nordeste em 2022 e 2024".

Sob comando de Vojvoda, o Fortaleza ficou duas vezes dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, disputou três vezes a Libertadores e foi vice-Campeão da Copa Sul-americana, perdendo nos pênaltis para a LDU, do Equador, em 2023.