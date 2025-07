Rochet fecha o gol do Inter e justifica clamor pelo seu retorno

O retorno de Rochet ao time titular do Inter foi um dos poucos pontos positivos no triunfo por 1 a 0 contra o Vitória, no sábado, que tirou a equipe do Z-4. Com o camisa 1, a defesa colorada passou ilesa pela primeira vez no Campeonato Brasileiro desde a 3ª rodada, quando empatou sem gols com o Fortaleza. O uruguaio foi fundamental em três oportunidades, uma delas saindo nos pés de Renzo López, que ficou cara a cara depois de uma falha de Aguirre.

Até então, o arqueiro havia atuado apenas 45 minutos nesta temporada. Começou o ano lesionado e retornou contra o Flamengo, mas foi substituído no intervalo depois de fraturar a mão ao evitar o gol do atacante Juninho dentro da pequena área.

Enquanto esteve fora, Anthoni assumiu as luvas. O jovem de 23 anos começou bem a temporada, mas aos poucos foi perdendo a confiança e acumulando falhas. No Brasileiro, sofreu 18 gols em 12 partidas, uma média de 1,5 gols por jogo. A inconsistência gerou reclamações dos torcedores, que aguardavam ansiosos a recuperação do uruguaio.

Ao fim da partida, Rochet admitiu que os baianos também tiveram oportunidades. " Foi um jogo que teve idas e vindas, com chances para as duas equipes. Mas fico feliz com a vitória", disse o jogador de 32 anos. "Estava com saudade desse sentimento de estar em campo. Sentir a torcida, esse frio na barriga que se sente quando está jogando", acrescentou.

O técnico Roger Machado preferiu não comentar sobre a atuação da defesa, mas destacou que o time esteve abaixo e colocou a culpa no tempo longe do campo. "Trinta dias sem jogo tira o ritmo de todos. A má atuação pode ser atribuída com segurança a falta de ritmo de jogo", justificou. Agora a equipe vai ter mais uma semana para se preparar antes de voltar aos gramados. A partida contra o Bahia, nesta quarta-feira, pela 14ª rodada, foi adiada em virtude do compromisso do adversário, pelos playoffs da Sul-Americana, e ainda não tem data para ocorrer. Com isso, o Inter volta a campo no domingo diante do Ceará, novamente em casa.