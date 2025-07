Copa Sul-Americana - Dando início aos duelos de ida dos playoffs, jogam nesta terça, às 19h, Central Córdoba-ARG x Cerro Largo-URU. Às 21h30min, tem Independiente del Valle-EQU x Vasco e Bahia x América de Cali-COL. Fortaleza - Juan Pablo Vojvoda não é mais técnico do clube. O argentino foi demitido após a derrota para o Ceará no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Leão não vence há nove jogos. São seis derrotas seguidas. Flamengo - Pedro teve uma reunião só com os jogadores antes do primeiro treino desde as críticas públicas de Filipe Luís sobre o comportamento do atacante. O camisa 9 entende que a fala do treinador foi feita de uma forma agressiva e desrespeitosa. O jogador não gostou que o técnico classificou seu comportamento como algo que "beirou o ridículo". Botafogo - Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, falou pela primeira vez como técnico do Fogão. Integrante da comissão da seleção brasileira ao lado do pai, ele ressaltou o foco no Alvinegro. "Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração e entrega é para o clube. Não estou pensando em outra coisa", disse. Fluminense - Destaque do Tricolor no Mundial de Clubes, Jhon Arias está de mudança para o futebol da Inglaterra. O Wolverhampton chegou a um acordo com o clube carioca e está disposto a desembolsar algo em torno de de R$ 129 milhões para contar com o atleta. Jorge Jesus - Anunciado como novo técnico do Al-Nassr, da Arábia Saudita, o treinador revelou que se arrependeu de recusar um convite feito pela CBF para treinar a seleção brasileira. O técnico português já foi um sonho da seleção quando Ednaldo Rodrigues era o presidente. Como ele mesmo revelou, a procura aconteceu durante o período em que estava no Al-Hilal, entre julho de 2023 e maio de 2025. Tênis - João Fonseca é o brasileiro mais jovem na história a entrar no top 50 da ATP. Ele elevou o País ao seleto grupo do tênis masculino após quase uma década. O carioca de 18 anos estreou oficialmente como 48º do mundo na atualização de ontem do ranking. João saltou seis posições.