Zenit anuncia oficialmente a contratação de Gerson junto ao Flamengo

O Zenit, da Rússia, anunciou neste domingo (13) a contratação do meia Gerson, ex-Flamengo. O clube carioca recebeu cerca de R$160 milhões pela venda do atleta - o valor é referente a multa recisória estipulada no contrato do jogador. O atleta se despediu dos cariocas depois da participação da equipe na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, realizada nos Estados Unidos.

"Esse texto aqui é para agradecer. Agradecer por ter tido mais um oportunidade de realizar meu sonho e de ser feliz no clube que escolhi torcer e amar: Clube de Regatas do Flamengo. Dedicação, entrega e comprometimento jamais faltaram. O meu amor, a minha história e o que conquistei estarão eternizados. Agradeço todos os companheiros que tive; todas as comissões técnicas e funcionários. O Flamengo pertence a vocês e à Nação. Poderia falar sobre o muito que aconteceu, mas essa mensagem é pra quem sempre me deu carinho e amor nesse período. Obrigado, Flamengo e Nação. Aqui tive as maiores conquistas da minha vida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo", escreveu o atleta nas redes sociais

Gerson tinha contrato com Flamengo até 2030. O alteta, havia retornado ao time carioca em 2023 para a sua segunda passagem e ficaria mais cinco anos no clube. Porém, pouco antes de o rubro-negro disputar o torneio mundial nos Estados Unidos, em junho deste ano, o time russo fez uma proposta pelo meia.

Com currículo vencedor, Gerson era fundamental no time do técnico Filipe Luís. Com a camisa rubro-negra, ele conquistou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.