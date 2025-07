Série B - Resultados da 16ª rodada: Vila Nova-GO 0x0 Operário-PR, Novorizontino 3x1 América-MG, Paysandu 2x2 Atlético-GO e Athletico-PR 0x1 Goiás, Criciúma 2x1 Ferroviária. Hoje, às 19h, tem Athletic-MG x Avaí e, às 21h30min, Botafogo-SP x Volta Redonda-RJ. Série C - Pela 12ª rodada, no sábado, teve Floresta 2x1 Ypiranga. Série D - Duelaram no domingo, em partidas válidas pela 12ª rodada, Guarany-Bag 2x1 São Luiz. Nesta segunda, às 18h, tem São José x Brasil-Pel. Divisão de Acesso - Em partidas válidas pela 11ª rodada, jogaram na sexta-feira, Bagé 1x0 União Frederiquense e, no sábado, Esportivo 0x1 Veranópolis e Novo Hamburgo 0x0 Aimoré. Fechando a rodada no domingo, se enfrentaram Inter-SM 1x0 Santa Cruz, Gramadense 0x0 Lajeadense e Passo Fundo 1x0 Gaúcho. Tênis - O italiano Jannik Sinner teve sua revanche sobre Carlos Alcaraz e conquistou o título inédito em Wimbledon, seu primeiro troféu após voltar de suspensão por doping, em maio. Ele venceu por 3 sets a 1 (4/6, 6/4, 6/4 e 6/4), em partida que durou 3 horas e 4 minutos. Skate - Rayssa Leal confirmou seu favoritismo e conquistou o título na 3ª etapa da Street League Skateboarding (SLS), realizada neste domingo, em Brasília.