Série B - Nesta sexta-feira, pela 15ª rodada, tem Coritiba x Volta Redonda-RJ, às 19h. No Sábado, jogam Remo x Cuiabá, às 16h, Avaí x Paysandu, às 19h30min e Amazonas x Athletico-PR, às 20h30min. No domingo, tem Ferroviária-SP x Vila Nova-GO, às 16h, e Novorizontino x Botafogo-SP, às 18h30min. Série C - Pela 11ª rodada, no sábado, tem CSA-AL x Caxias. Domingo, às 19h, jogam Ypiranga x Maringá. Série D - Neste sábado, pela 11ª rodada, tem São José x Guarany-Bag, às 15h, e no domingo, jogam Brasil-Pel x São Luiz, às 15h. Divisão de Acesso - No sábado pela 10ª rodada, às 15h, jogam Real x Gramadense, às 15h. No domingo, jogam Santa Cruz x Passo Fundo, Gaúcho x Veranópolis, Esportivo x Vacaria, Lajeadense x Bagé, Aimoré x Inter-SM, e, às 15h30min, tem União Frederiquense x Novo Hamburgo. Tênis - O brasileiro João Fonseca volta às quadras de Wimbledon nesta sexta, às 9h40min. O número 47 do mundo vai disputar uma vaga nas oitavas de final da competição com o chileno Nicolás Jarry, 143 do ranking. Fórmula 1 - Nesse domingo Gabriel Bortoleto volta a competir no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone, às 11h. O piloto brasileiro vem de um 8º lugar na etapa passada em que conquistou seus primeiros pontos na categoria. O treino classificatório ocorre no sábado, às 11h. Tragédia - Diogo Jota, 28 anos, jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, se envolveu em um acidente fatal na madrugada desta quinta-feira. André Silva, 25 anos, irmão mais novo de Jota e atacante do Penafiel de Portugal também faleceu no acidente. Tênis de Mesa - O brasileiro Hugo Calderano, número 3 do ranking mundial, está fora da disputa do Grand Smash de Las Vegas. O mesatenista teve o visto negado e não pode embarcar em voô para o Estados Unidos.