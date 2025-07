Tênis - João Fonseca venceu o norte-americano Jenson Brooksby por 3 sets a 1 (6/4, 5/7, 6/2 e 6/4) e avançou à 3ª rodada no Grand Slam de Wimbledon. Na sexta-feira o brasileiro vai enfrentar o chileno Nicolas Jarry, número 134 do ranking. Já Bia Haddad deu adeus à competição. Ela foi eliminada por 2 sets a 0 (7/6 (9/7) e 6/1) pela húngara Dalma Galfi. Série B - Nesta quinta, pela 15ª rodada, tem Atlético-GO x CRB, às 21h35min. Super Mundial de Clubes - Os irmãos Bellingham não se enfrentarão apesar da partida entre Real Madrid, de Jude, e Borussia Dortmund, de Jobe, nas quartas de final da competição. O caçula, que joga no clube alemão, está suspenso pelo segundo amarelo. Real Madrid - Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid e da seleção belga, exaltou o nível do Mundial de Clubes e disse que as críticas ao nível da competição vem de "três ou quatro tuiteiros". Courtois ainda disse que quem acompanha futebol já poderia esperar grandes atuações das equipes brasileiras. Justiça - O meia Youcef Belaili, do Espérance, foi preso em Paris por se envolver em uma briga no voo que o levava dos EUA para a Argélia, após a eliminação no Mundial de Clubes. O atacante teria atacado parte da tripulação do voo da Air France. Surfe - Sophia Medina, irmã de Gabriel Medina, garantiu nesta quarta um lugar nas oitavas de final da etapa de Ballito, na África do Sul. A segunda do Challenger Series desta temporada, divisão de acesso à elite mundial. A próxima chamada do campeonato acontece nesta quinta, podendo começar às 9h15min. Sophia terá pela frente uma das adversárias mais promissoras do surfe mundial, a francesa Tya Zebrowski.