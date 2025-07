Super Mundial de Clubes - Nesta terça-feira, pelas quartas teve o Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0, com gol de Gonzalo García. Divisão de Acesso - Nesta terça, pela 9ª rodada teve Gramadense 1x0 Esportivo. Nesta quarta, às 19h, jogam Veranópolis x Brasil de Farroupilha. Brasileirão sub-20 - Hoje a dupla GreNal entra em campo pela 16ª rodada. Às 19h, tem Botafogo x Grêmio, e, às 21h30min, tem Inter x Corinthians. Seleção brasileira - O técnico Carlo Ancelotti está nos EUA para observar os jogadores brasileiros no Mundial de Clubes. Chelsea - Mais novo reforço do clube inglês, o atacante brasileiro João Pedro já está nos Estados Unidos e poderá reforçar a equipe nas quartas de final do Mundial de Clubes diante do Palmeiras. Santos - O Peixe anunciou a contratação de Igor Vinicius. O jogador assinou com o clube paulista até junho de 2028. Aos 28 anos, ele volta à Vila Belmiro após passagem nas categorias de base. Flamengo - Gerson está de saída após o Zenit da Rússia pagar à vista a multa rescisória de cerca de R$ 160 milhões. O valor foi depositado na conta do clube carioca na manhã desta terça-feira, horas depois de o volante desembarcar no Rio de Janeiro, após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes Bayern de Munique - A vitória de 4 a 2 sobre o Flamengo, no Mundial de Clubes da Fifa, foi a última aparição do atacante Leroy Sané com a camisa do clube alemão. Ele foi anunciado como novo reforço do Galatasaray, da Turquia. Tênis - Na manhã desta quarta, pela segunda rodada de Wimbledon, João Fonseca vai enfrentar o norte-americano Jenson Brooksby. Já Bia Haddad encara a húngara Dalma Galfi. Fórmula 1 - Gabriel Bortoleto já planeja somar mais pontos em sua temporada de estreia. O piloto brasileiro, um dos destaques do GP da Áustria, no último domingo, quer repetir a dose no tradicional circuito de Silverstone, no GP da Inglaterra, no próximo fim de semana. Basquete - Após vencer a República Dominicana por 73 a 46, ontem, a seleção feminina segue com 100% de aproveitamento na Copa América. NBA - Campeão e MVP da liga norte-americana, Shai Gilgeous-Alexander renovou com o Thunder e irá receber cerca de R$ 1,5 bilhão, o maior salário anual para um jogador na história da NBA.