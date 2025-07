Brasileiros já embolsaram R$ 731,7 milhões com campanha na Copa de Clubes

Com o desempenho na Copa do Mundo de Clubes até aqui, os quatro brasileiros faturaram uma premiação que já soma US$ 134,1 milhões (R$ 731,7 milhões). Estão na conta os valores recebidos como cota básica pela participação e os assegurados com os resultados esportivos. Classificados às quartas de final após terem eliminarem o Botafogo e a Inter de Milão, o Palmeiras e o Fluminense, respectivamente, são os clubes brasileiros que mais dinheiro ganharam, com US$ 39,83 milhões (R$ 218,1 milhões) cada um.

Apenas pela participação, cada um os times brasileiros tem direito a uma cota de US$ 15,21 milhões (R$ 83,3 milhões). Além disso, durante a fase de grupos, cada vitória garantiu mais US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões), e cada empate valeu US$ 1 milhão (5,5 milhões). Com os empates com Porto e Inter Miami e a vitória sobre o Al Ahly, os comandados de Abel Ferreira embolsaram US$ 4 milhões (R$ 21,9 milhões) na primeira fase do torneio.

Pela classificação às oitavas de final, o alviverde teve direito a mais US$ 7,5 milhões (R$ 41 milhões). Ao avançar às quartas, o clube faturou mais US$ 13,125 milhões (R$ 71,8 milhões). Se superar o Chelsea, o time receberá mais US$ 21 milhões (R$ 115 milhões).

O Fluminense obteve o mesmo valor de premiação total pela cota de participação e após os empates com o Borussia Dortmund e o Mamelodi Sundowns e a vitória contra o Ulsan na fase de grupos. Nas oitavas, eliminou a Inter de Milão e agora vai às quartas. Com a cota de participação, as vitórias sobre Seattle Sounders e Paris Saint-Germain e a classificação para o mata-mata, o Botafogo garantiu US$ 26,71 milhões (R$ 146,2 milhões).

No caso do Flamengo, eliminado no mata-mata pelo Bayern de Munique, a participação, as vitórias na fase de grupos sobre Espérance e Chelsea e o empate com o Los Angeles FC renderam ao clube da Gávea US$ 27,71 milhões (R$ 151,7 milhões).