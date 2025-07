Tênis - Fazendo sua estreia na chave principal de Wimbledon, o tenista brasileiro João Fonseca venceu ontem o britânico Jacob Fearnley por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6 (7/5), em jogo de duas horas. Já Bia Haddad venceu Rebecca Sramkova (34º), da Eslováquia, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em 2 horas e 3 minutos de partida.

Divisão de Acesso - Quatro jogos foram alterados em razão das fortes chuvas no estado. Ontem, Passo Fundo x Esportivo se enfrentaram às 19h, em jogo que ocorreu após o fechamento desta edição. Hoje tem Gramadense x União Frederiquense, às 15h, e Glória x Real, às 19h.

Botafogo - Nem a vitória épica por 1 a 0 contra o PSG foi suficiente para manter Renato Paiva no cargo. A postura do Botafogo na eliminação para o Palmeiras, no Mundial de Clubes, irritou John Textor e foi crucial para que o dono da SAF alvinegra tomasse a decisão de demitir o treinador.

Futebol Internacional - Lionel Messi se despediu da Copa do Mundo de Clubes e admitiu que o empate com o Palmeiras deixou um "gosto amargo", já que colocou o Inter Miami em um embate com o PSG logo nas oitavas de final.

Vôlei - Em jogo valendo a liderança da Liga das Nações de vôlei, a seleção brasileira masculina venceu a Polônia por 3 a 1 (25/21, 25/21, 21/25 e 28/26), neste domingo, em Chicago, nos Estados Unidos. A equipe do técnico Bernardinho terminou a segunda semana da competição com 100% de aproveitamento com quatro vitórias em quatro partidas. O Brasil lidera com 20 pontos, seguido pelos poloneses, com 18.

Basquete - A seleção brasileira feminina conquistou sua segunda vitória consecutiva na Copa América ao bater o Canadá por 74 a 65, nesta segunda-feira, em Santiago, no Chile. Com atuação sólida de Damiris Dantas e Kamilla Cardoso, o time comandado por Pokey Chatman soube reagir após um segundo quarto instável e construiu a vitória com defesa agressiva, domínio no garrafão e leitura tática nos momentos decisivos.

Obituário - Wanda dos Santos, uma das primeiras atletas negras a defender o Brasil em Jogos Olímpicos, morreu ontem, aos 93 anos de idade. Ela esteve em em Helsinque 1952 e Roma 1960.Wanda teve marcas expressivas ao longo da carreira. Em Helsinque, quebrou o recorde sul-americano dos 80m com barreiras.