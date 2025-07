João Fonseca vence britânico em 1ª participação na chave principal de Wimbledon

Fazendo sua estreia na chave principal de Wimbledon, o tenista brasileiro João Fonseca venceu o britânico Jacob Fearnley por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6 (7/5), em jogo de duas horas nesta segunda-feira (30).Na próxima rodada, João encara o vencedor do duelo entre o americano Jenson Brooksby (149º) e o holandês Tallon Griekspoor (34º).

No ano passado, então 215º do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), o brasileiro acabou eliminado ainda na primeira rodada do qualificatório. Cerca de um ano depois, na melhor colocação da carreira, o carioca de 18 anos (o mais novo na chave de simples de Wimbledon) e atual 54º do mundo alcançou a terceira vitória seguida no retrospecto contra Fearnley, 23, que é o 51º do ranking e contava com o apoio da torcida -João já havia vencido no Challenger de Camberra, na Austrália, e no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

No jogo desta segunda-feira, João demonstrou maturidade e se valeu de saques potentes para abrir e administrar a vantagem. O primeiro set começou equilibrado, com os dois tenistas confirmando os respectivos serviços. No nono game, o brasileiro salvou três break-points para fazer 5 a 4. Logo no game seguinte, abriu vantagem e se valeu de uma dupla falta do britânico para fechar a parcial em 6 a 4.

Na segunda parcial, João voltou embalado e não deu chances. Com Fearnley abusando dos erros de saque, o brasileiro conseguiu as quebras no segundo e no sexto game, e não cedeu nenhuma quebra, para fechar em 6 a 1.

No terceiro set, bem mais equilibrado, os dois tenistas confirmaram os respectivos serviços nos doze games da parcial, levando a definição para o tie-break. No game desempate, João viu o britânico abrir 5 a 2 de vantagem, mas contou com nova dupla falta do adversário e de dois aces para empatar e fechar o tie-break em 7 a 5.