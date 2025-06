Inter - O Colorado retornou, no sábado, aos treinamentos no CT Parque Gigante e contou com voltas importantes. Liberados pelo departamento médico, Mercado, Victor Gabriel e Carbonero treinaram normalmente nas duas atividades realizadas e se tornam uma opção para o técnico Roger Machado. Rochet e Bernabei seguem o processo de recuperação. Grêmio - Mesmo com tudo alinhado com o Tricolor, Caíque foi reprovado nos exames médicos e, por conta disto, a negociação com o Juventude está encerrada. O meio-campista chegaria em Porto Alegre por R$ 5 milhões e seriam enviados Luan Cândido e mais um atleta ao Papo. O lateral-esquerdo será reintegrado ao clube da Capital. Série B - Pela 14ª, jogaram na sexta-feira, Criciúma 1x2 Avaí. No sábado, Vila Nova-GO 1x0 Atlético-GO e Athletico-PR 0x1 Coritiba. Já no Domingo, duelaram Athletic-MG 1x2 Remo e Volta Redonda-RJ 1x0 Operário-PR. Série C - Jogaram pela 10ª rodada, no domingo, ABC-RN 0x3 Ypiranga. Série D - A 10ª rodada teve no domingo, Guarany-Bag 1x0 Brasil-Pel. Hoje, Às 17h, tem São Luiz x São José. Divisão de Acesso - Resultados da 9ª rodada: Bagé 0x1 Aimoré, Inter-SM 2x1 Gaúcho e Novo Hamburgo 0x0 Santa Cruz. Hoje, às 19h, tem Passo Fundo x Esportivo. Por conta das chuvas, a FGF alterou a data de Glória x Real e Passo Fundo x Esportivo. Fórmula 1 - Em sua 11ª prova, Gabriel Bortoleto pontuou pela primeira vez. O brasileiro da Sauber chegou no 8º lugar no GP da Áustria, disputado neste domingo. A corrida terminou com a vitória de Lando Norris (201), seguido por Oscar Piastri (216), líder do Mundial, e Charles Leclerc (119). Tênis - O torneio de Wimbledon inicia nesta segunda com a estreia dos brasileiros Bia Haddad e João Fonseca. O carioca enfrenta o inglês Jacob Fearnley, às 10h. Já Bia encara a eslovaca Rebecca ramková, às 8h. Surfe - O Brasil teve em Luana Silva seu melhor representante na etapa de Saquarema do Mundial. Ela acabou derrotada pela australiana Molly Picklum. No masculino, nenhum brasileiro chegou à final que teve como vencedor o norte-americano Cole Houshmand.