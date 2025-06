Luana Silva é vice-campeã da etapa de Saquarema do Mundial de surfe

O Brasil teve em Luana Silva seu melhor representante na etapa de Saquarema do Mundial de surfe. A atleta de 21 anos construiu uma campanha sólida no Rio de Janeiro e chegou à final, na qual foi derrotada pela australiana Molly Picklum. Picklum teve maior consistência na decisão, totalizando 15 pontos, com uma nota 8,17 e uma 6,83. Luana contabilizou 9,23 pontos, com uma nota 6,63 e uma 2,6 nas ondas do litoral fluminense.

Apesar da derrota na bateria derradeira no domingo (29), a brasileira igualou seu melhor resultado na temporada e assumiu a nona colocação da WSL (Liga Mundial de Surfe, na sigla em inglês). Já Molly Picklum passou a ocupar a primeira colocação do ranking.

Na disputa masculina, a etapa de Saquarema pela primeira vez não teve um atleta do Brasil no topo. Todas as seis edições anteriores do evento na praia de Itaúna haviam sido vencidas por um representante local, entre Adriano de Souza, Filipe Toledo, Yago Dora e Italo Ferreira.

Desta vez, quem foi mais longe foi Miguel Pupo, que avançou até as semifinais e perdeu para o norte-americano Cole Houshmand. Na decisão, Houshmand vai enfrentar o compatriota Griffin Colapinto.

Pupo passou a ocupar a décima colocação na liga mundial, liderada pelo sul-africano Jordy Smith. Estão na zona de classificação à etapa final, que terá cinco atletas, Yago Dora (2º) e Italo Ferreira (4º).