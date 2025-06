Com novidades na Sauber, Bortoleto é o 6º mais rápido no 1º treino livre do GP da Áustria

Gabriel Bortoleto foi um dos destaques no primeiro treino livre do GP da Áustria de Fórmula 1, nesta sexta-feira (27). Aproveitando novidades na equipe Sauber, o piloto brasileiro anotou o sexto melhor tempo, desbancando campeões mundiais como Lewis Hamilton e Fernando Alonso na primeira sessão do dia no circuito Red Bull Ring, em Spielberg. George Russell foi o mais veloz da atividade.

Bortoleto obteve o seu melhor rendimento num treino livre em sua temporada de estreia na Fórmula 1. O brasileiro soube aproveitar as novidades na Sauber para esta etapa. O time suíço levou um pacote de atualizações para seus carros com mudanças no assoalho e na asa traseira.

Os ajustes parecem ter feito a diferença nesta primeira sessão de treinos. Bortoleto ficou a apenas três décimos do tempo de Russell, o mais veloz da sessão, com 1min05s542. Os dois pilotos e a grande maioria do grid usou pneus macios, os mais rápidos à disposição das equipes neste treino de abertura do fim de semana.

O britânico da Mercedes venceu a corrida austríaca na temporada passada. E vem embalado pelo triunfo que conquistou há quase duas semanas, no Canadá. Nesta sexta, assumiu a primeira colocação na metade do treino e não deixou mais a liderança da tabela de tempos.

O segundo mais veloz foi o holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial, que luta para diminuir a vantagem dos carros da McLaren no Mundial de Pilotos. O terceiro mais rápido foi justamente o australiano Oscar Piastri, líder do campeonato.

Ao longo da primeira metade da sessão, os pilotos sofreram com a falta de aderência na pista austríaca. Escapadas de pista e ataques às zebras foram comuns entre várias equipes, sem maiores incidentes. O espanhol Fernando Alonso foi quem teve mais problemas ao rodar na pista. "Ok, essa foi a pior volta que podíamos fazer. É bom que tenha acontecido no primeiro treino livre", brincou o bicampeão mundial, via rádio.

Os primeiros 30 minutos chegaram a ter o espanhol Carlos Sainz Jr., da Williams, exibindo o melhor tempo, com pneus médios. Bortoleto também surpreendeu na primeira metade da sessão. Alcançou o terceiro melhor tempo provisoriamente. Perdeu posições na sequência, mas sustentou o sexto posto até o fim da sessão, apesar da chuva leve que começava a cair no circuito.

Bortoleto terminou o treino bem à frente do alemão Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe. O experiente piloto anotou apenas o 12º tempo. A sessão contou com novatos em momentos de testes em suas equipes. O sueco Dino Beganovic e o irlandês Alexander Dunne tentaram mostrar serviço à Ferrari e à McLaren, respectivamente. Dunne surpreendeu ao obter o quarto melhor tempo ao ocupar o lugar do britânico Lando Norris, vice-líder do Mundial de Pilotos.

Os pilotos voltam à pista ao meio-dia, pelo horário de Brasília, para o segundo treino livre. O terceiro será realizado às 7h30 de sábado. A sessão classificatória está marcada para as 11h. No domingo, a largada será às 10h.

Confira o resultado final do 1º treino livre do GP da Áustria:



1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min05s542

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min05s607

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min05s697

4º - Alexander Dunne (IRL/McLaren), 1min05s766

5º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min05s780

6º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min05s874

7º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min05s946

8º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min06s017

9º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min06s099

10º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min06s110

11º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min06s130

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min06s140

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min06s160

14º - Fernando Alonso(ESP/Aston Martin), 1min06s170

15º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min06s189

16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min06s246

17º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min06s262

18º - Dino Beganovic (SUE/Ferrari), 1min06s369

19º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min06s510

20º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min06s738