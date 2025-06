João Fonseca estreará contra 51º do mundo em Wimbledon; Bia Haddad enfrentará 36ª

Únicos tenistas brasileiros nas chaves de simples de Wimbledon, João Fonseca e Beatriz Haddad Maia não devem ter uma estreia tranquila no Grand Slam britânico, que começa na segunda-feira, em Londres. O jovem carioca vai encarar o local Jacob Fearnley, 51º do ranking, enquanto a paulista terá pela frente a eslovaca Rebecca Sramkova, 36ª do mundo.

Fonseca será o primeiro a estrear, logo na segunda, em horário ainda a ser definido. Como enfrentará um britânico, o brasileiro de 18 anos já sabe que terá a torcida como adversário extra na primeira rodada. Por outro lado, Fonseca tem retrospecto positivo contra Fearnley: duas vitórias em dois jogos.



Os dois confrontos foram disputados neste ano, em quadra dura. Em janeiro, o brasileiro superou o britânico sem perder set em seu caminho rumo ao título do Challenger de Camberra, na Austrália. Em março, superou Fearnley em sua estreia no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, por 2 a 1.



Fearnley é uma das promessas do tênis britânico. Mas ainda tenta justificar o status. Aos 23 anos, ainda busca seu primeiro título no circuito. Fonseca, de 18, já levantou seu primeiro troféu de nível ATP neste ano, em Buenos Aires. Mesmo cinco anos mais novo, o brasileiro já exibe maior premiação acumulada do que o britânico.



O carioca é o atual 57º do mundo, mas na segunda será o 54º, na melhor posição de sua carreira. Contra Fearnley, o brasileiro fará um duelo sem favoritos. Se vencer, terá pela frente na segunda rodada o vitorioso do confronto entre o americano Jenson Brooksby (149º do ranking) e o holandês Tallon Griekspoor (34º).



Numa eventual terceira rodada, Fonseca poderá vir a cruzar com o dinamarquês Holger Rune, atual número oito do mundo. Mais à frente, nas oitavas, um potencial adversário seria o americano Frances Tiafoe, 12º do ranking. Tenista número 1 do Brasil está no quadrante de Alcaraz em Wimbledon.



O brasileiro vai fazer sua estreia na sagrada grama de Wimbledon, numa chave principal. Até então, Fonseca tem apenas uma experiência no Grand Slam britânico como profissional. No ano passado, caiu logo na primeira rodada do qualifying, a fase preliminar da competição.



BIA HADDAD ENCARA TOP 40