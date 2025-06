City goleia Juventus e vai às oitavas do Mundial como o único time 100%

O Manchester City venceu com grande facilidade a Juventus, na tarde de quinta-feira (26), no Camping World Stadium, em Orlando. Mesmo sem força total -Foden e Haaland, por exemplo, entraram só no segundo tempo-, triunfou por 5 a 2 e assegurou a primeira colocação do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes.

A equipe inglesa é a única da competição com 100% de aproveitamento e enfrentará nas oitavas de final o segundo colocado do Grupo H -Real Madrid, RB Salzburg ou Al Hilal. No chaveamento do mata-mata, os comandados de Pep Guardiola estão no mesmo lado de três times brasileiros (Fluminense, possível adversário nas quartas, e Botafogo e Palmeiras, possíveis rivais nas semifinais).

Já a Juventus, que ficou na segunda posição do Grupo G, enfrentará o primeiro do Grupo H -Real Madrid, RB Salzburg ou Al Hilal. O único brasileiro que pode cruzar seu caminho antes da decisão é o Flamengo, em um possível confronto semifinal.

O duelo em Orlando opunha dois clubes classificados e valia apenas a liderança da chave, com vantagem da Juventus no saldo de gols. Mas o City demonstrou clara superioridade sem precisar usar todas as suas armas.

Guardiola deu sequência à estratégia que tem usado na administração do elenco, dosando forças para o mata-mata. Como havia ocorrido contra Wydad Casablanca e Al Ain, isso não foi um grande empecilho para a vitória.

Doku abriu o placar em boa finalização de pé direito, aos nove minutos do primeiro tempo, e Koopmeiners, empatou em seguida, aos 11, em erro do goleiro brasileiro Ederson na saída de bola. Aos 26, foi a vez de um jogador da Juventus falhar: Kalulu se atrapalhou em tentativa de corte e marcou contra.

Haaland entrou no intervalo e marcou aos sete minutos, sem goleiro. Foden entrou 22 e marcou dois minutos depois, aos 24, também sem goleiro. O City ainda marcou mais um, com o brasileiro Savinho, aos 30, e a formação italiana diminuiu aos 39, com Vlahovic.