Série B - Pela 14ª, jogam nesta sexta-feira, às 20h30min, Criciúma x Avaí. No sábado, às 16h, tem Vila Nova-GO x Atlético-GO e, às 18h30min, Athletico-PR x Coritiba. Domingo, duelam, às 16h, Athletic-MG x Remo e Volta Redonda-RJ x Operário-PR. Às 19h, tem Chapecoense x Goiás e Novorizontino x Amazonas. Série C - Pela 10ª rodada, no domingo, às 16h30min, tem ABC-RN x Ypiranga e, às 19h30, Caxias x Ituano. Série D - A 10ª rodada terá no domingo, às 15h, Guarany-Bag x Brasil-Pel e, às 16h, São Luiz x São José. Divisão de Acesso - Pela 9ª rodada, jogam nesta sexta-feira, às 19h, Bagé x Aimoré. No domingo, às 15h, tem Inter-SM x Gaúcho, Passo Fundo x Esportivo, Glória x Real e, às 15h30min, Novo Hamburgo x Santa Cruz. Cristiano Ronaldo - O português permanecerá no Al-Nassr, da Arábia Saudita. O clube anunciou a renovação de contrato com o atleta pelas redes sociais. O vínculo foi prorrogado até 2027. O contrato anterior era válido até o fim deste mês. Fórmula 1 - Acontece neste domingo, às 10h, o GP da Áustria. A categoria está retornando para a Europa. O treino classificatório ocorre no sábado, às 11h. Oscar Piastri é o líder com 198 pontos, seguido por Lando Norris (176) e Max Verstappen (155). Tênis - Acabou na 2ª rodada a campanha de João Fonseca no Eastbourne Open. Após ser suspenso na quarta, o jogo retornou nesta quinta e o brasileiro foi derrotado pelo norte-americano Taylor Fritz por 2 sets a 1 (6/3, 6/7 [7/5] e 7/5). Tênis 2 - Bia Haddad não resistiu à italiana Jasmine Paolini, e foi eliminada do WTA 500 de Bad Homburg, nesta quinta-feira. A brasileira foi superada por 2 sets a 0, com duplo 7/5, e se despediu nas quartas de final do torneio alemão, seu último antes de Wimbledon, que começa na segunda-feira. Surfe - Italo Ferreira incendiou a torcida em Saquarema nesta quinta-feira e garantiu vaga nas quartas de final do Rio Pro com mais uma ótima atuação. Atual campeão da etapa, o potiguar bateu Crosby Colapinto com direito a um dos maiores momentos do campeonato até agora. A disputa acontece até o dia 29. O paranaense Yago Dora também avançou às quartas de final do torneio disputado na praia fluminense.