Fluminense avança às oitavas e times brasileiros superam fase de grupos

As quatro equipes brasileiras estão classificadas para as oitavas de final do Super Mundial de Clubes. Com o empate do Fluminense em 0 a 0 contra o Mamelodi Sundowns, nesta quarta-feira (25), o Tricolor ficou com a 2ª colocação do Grupo F e garantiu lugar entre as 16 melhores equipes do torneio. O time do técnico Renato Portaluppi se junta aos compatriotas Botafogo, Flamengo e Palmeiras no avanço de fase, deixando o Brasil com 100% dos seus representantes na disputa pelas quartas de final.

O adversário do Fluminense ficará entre River Plate, Inter de Milão e Monterrey, que jogam nesta quarta-feira, às 22h, e não haviam sido finalizados até o fechamento da matéria. Por outro lado, os outros três times brasileiros já conhecem seus adversários. O caminho mais complicado ficou para o Flamengo. O Rubro-Negro enfrentará o Bayern de Munique na próxima fase em vaga que será decidida em jogo único. Já Palmeiras e Botafogo, irão se enfrentar em busca das quartas de final.



O técnico Abel Ferreira ressaltou a dificuldade de encarar o Fogão e enalteceu o adversário. “É uma equipe que tem se reforçado muito, que tem excelentes jogadores, belíssimos jogadores, tem um excelente treinador”, admitiu.



Em relação ao Flamengo, Jorginho crê em um forte embate contra os alemães. "Acredito que o coletivo deles seja muito forte, mas [eles] têm pontos fracos. Temos que tentar encontrar para poder sair com a vitória”, disse.



Antes das definições de todos os confrontos das oitavas de final, os últimos jogos ocorrem nesta quinta-feira (26). Pelo Grupo G, Juventus e Manchester City se enfrentam às 16h, no estádio Camping World em busca da liderança. Ambos os times estão classificados e empatados com 6 pontos, mas o 1º lugar está com os italianos pelo saldo de gols.



Fechando a fase de grupos do torneio, às 22h, o Real Madrid joga contra o Salzburg e o Al-Hilal enfrenta o Pachuca pelo Grupo H. O cenário desta chave é mais complexo. Os europeus estão empatados com 4 pontos, seguidos pelos árabes com dois e os mexicanos que não pontuaram no campeonato. Por isso, em caso de tropeço na partida entre os times do velho continente e uma vitória do Al-Hilal, classificaria o time treinado por Simone Inzaghi.