Série B - Pela 14ª rodada, o CRB recebe o América-MG nesta quinta, às 21h35min, no estádio Rei Pelé. Grenal sub-20 - O Grêmio saiu perdendo, mas virou o clássico contra o Inter, nesta quarta, pelo Brasileirão. O placar de 2 a 1 afastou o Tricolor da zona de rebaixamento e afundou o Colorado na parte de baixo da tabela de classificação. Racismo - A Fifa abriu um processo disciplinar no Mundial de Clubes para investigar se o zagueiro Antônio Rüdiger, do Real Madrid, foi vítima de uma ofensa racista na partida contra o Pachuca, pela fase de grupos do torneio disputado nos Estados Unidos. Segundo o defensor alemão, o ataque racista teria partido do capitão do time mexicano, Gustavo Cabral, que negou qualquer ofensa em tom discriminatório. Bahia - O Tricolor de Aço oficializou a renovação de contrato com Rogério Ceni até dezembro de 2027. A ampliação do vínculo, antes válido até o fim deste ano, coroa um trabalho consolidado e valorizado pela diretoria tricolor, que encontrou no técnico um pilar de um projeto ambicioso sob a gestão do Grupo City. Corinthians - Memphis Depay notificou o Timão e cobra aproximadamente R$ 6 milhões do clube em valores que estão atrasados. O astro holandês citou a possibilidade de não cumprir com suas obrigações caso a questão não seja resolvida. Assim, corre o risco de o jogador não se reapresentar no próximo sábado. Tênis - Bia Haddad obteve um grande resultado no WTA 500 de Bad Homburg, nesta quarta, contra a ucraniana Elina Svitolina, a brasileira venceu pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (9/7). Agora, Bia vai encarar, hoje pela manhã, a italiana Jasmine Paolini, 4ª do mundo e atual vice-campeã de Wimbledon.