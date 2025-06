Inter - Mesmo sem trabalhos com bola, as notícias no CT Parque Gigante são positivas. Na segunda-feira, a parte lateral do campo do CT foi tomada pelas águas do Guaíba por conta da elevação do lago. Nesta terça, o clube informou que a água baixou e o cenário é de estabilidade. Grêmio - Após concluir a contratação do Alex Santana por empréstimo junto ao Corinthians para o restante da temporada, o clube tem investido esforços para viabilizar a transferência do volante Caíque, do Juventude. Para ter o jogador, o Tricolor terá de desembolsar R$ 5 milhões e cederá Luan Cândido e mais um atleta - ainda não definido - ao time da Serra gaúcha. Divisão de Acesso - Hoje, às 19h, pela 8ª rodada, jogam Glória x Novo Hamburgo. Futebol feminino - De volta à seleção brasileira, no mês passado, Marta já está ansiosa pela Copa do Mundo, a ser disputada no Brasil daqui a exatamente dois anos. A lenda do futebol afirmou que sediar o evento em solo nacional "representa um sonho" para as jogadoras brasileiras. "A Copa do Mundo de 2027 da Fifa no Brasil representa um sonho". Santos - O clube fechou acordo para a renovação de contrato com Neymar até dezembro. O contrato não tem uma cláusula de renovação até a Copa do Mundo de acordo com número de jogos e metas atingidas. A ideia é reavaliar o futuro no fim do ano. A intenção inicial era de um contrato de mais um ano, mas Santos e Neymar concordaram por um novo vínculo curto. Ronaldo Fenômeno - Ex-atacante se mostrou interessado em investir em uma possível SAF do Corinthians. O ex-atacante, que defendeu o clube entre 2009 e 2011, avaliou o cenário atual como " muito complicado", mas afirmou que, caso o Timão mude o modelo de gestão, ele "arruma dinheiro e embarca". Ténis - João Fonseca volta à quadra pelo ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, nesta quarta. Ele vai encarar o norte-americano Taylor Fritz, pelas oitavas de final, por volta do meio-dia. Tênis 2 - Cada vez mais à vontade na grama, Beatriz Haddad Maia arrasou a norte-americana Ashlyn Krueger em sua estreia no WTA 500 de Bad Homburg, nesta terça. A brasileira dominou e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Hoje, pela manhã, a brasileira joga contra a ucraniana Elina Svitolina.