PSG faz jogo básico, vence Seattle e avança no grupo do Botafogo

Não foi uma grande exibição, mas o PSG fez o suficiente para vencer o Seattle Sounders por 2 a 0 e garantir uma vaga nas oitavas de final, em jogo pela terceira rodada do Grupo B, nesta segunda-feira (23), no Lumen Field, em Seattle. Kvaratskhelia abriu o placar para o PSG aos 34 minutos de jogo. Em um primeiro tempo de poucas chances, o gol saiu em um lance de sorte: Vitinha errou a finalização, mas a bola desviou no companheiro e foi para o gol.

Na segunda etapa, aos 21 minutos, Achraf Hakimi ampliou para os franceses. Os 45 minutos finais foram marcados por um amplo domínio do PSG, que desacelerou o ritmo do jogo. Com o resultado, o PSG garantiu a classificação para a próxima fase, com seis pontos no Grupo B. O Seattle Sounders dá adeus ao Mundial de Clubes com três derrotas e a lanterna da chave.

O PSG conhece seu próximo adversário ainda nesta segunda-feira, após a definição do Grupo A. Palmeiras, Inter Miami, Porto e Al Ahly ainda têm chances de classificação, mas só os dois primeiros podem ficar com a liderança da chave.

COMO FOI O JOGO

Sem nada a perder, o Seattle Sounders adiantou a marcação e se lançou ao ataque nos primeiros minutos, surpreendendo o PSG. Por 10 minutos, os norte-americanos rondaram a área adversária, com cruzamentos e arremessos laterais cobrados diretos para a área, mas não conseguiram criar oportunidades reais de gol.

Depois de se defender nos primeiros minutos, o PSG melhorou e contou com a sorte para abrir o placar. Os franceses equilibraram as ações, mas demoraram para ameaçar a meta dos Sounders. Em um lance fortuito, Kvaratskhelia abriu o placar naquela que foi a segunda finalização perigosa dos campeões da Europa, e garantiu a vantagem mínima para o intervalo.

O cenário do segundo tempo foi diferente, com o PSG dominando as ações desde o início. O time francês ditou o ritmo - lento - da partida e passou a maior parte do tempo com a bola no campo de ataque. O gol que deu tranquilidade ao PSG contrariou a lógica da partida, pois surgiu em um contra-ataque dos franceses. O Seattle Sounders pouco se aventurou no ataque na segunda etapa e, quando o fez, foi castigado. Coube a Hakimi marcar o segundo do time parisiense - e fechar o placar.