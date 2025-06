Brasileira Bia Haddad conquista o oitavo título de duplas na carreira

Após a decepção causada pela eliminação na estreia em simples do WTA 250 de Nottingham, a brasileira Beatriz Haddad Maia conquistou seu oitavo título da carreira em duplas neste domingo (22), ao lado da alemã Laura Siegemund. Elas venceram a casaque Anna Danilina e a japonesa Shibahara Ena por 2 a 0 (6/3 e 6/2) na final na grama inglesa.

Bia já havia conquistado o título de duplas em Nottingham em 2022, ao lado da chinesa Zhang Shuai. Já com Siegemund, a brasileira venceu um torneio pela primeira vez, na terceira final da dupla. Elas haviam sido vice-campeãs em Adelaide nesta temporada.

Cabeça de chave número 1 do torneio em simples, Bia Haddad não conseguiu confirmar o favoritismo e perdeu na estreia da norte-americana McCartney Kessler, 42ª do mundo. A algoz da brasileira conquistou neste domingo o titulo ao vencer a ucraniana Dayana Yastremska por 2 a 0 (6/4 e 7/5).

O próximo torneio da tenista número 1 do Brasil e 21 do mundo será o WTA 500 de Bad Homburg, seu último torneio preparatório para Wimbledon. Na terça, ela enfrenta pela primeira rodada a norte-americana Ashlyn Krueger, 33ª do ranking, e, se vencer, enfrenta a ucraniana Elina Svitolina, 14ª. Wimbledon começa no dia 30.