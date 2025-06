Inter - Ainda discreto nos anúncios oficiais, o clube tem uma janela de transferências agitada nos bastidores. Entre as possíveis saídas, chamam atenção o interesse do Cruzeiro no jovem zagueiro Victor Gabriel e a sondagem do Casa Pia, de Portugal, por Kaique Rocha, também defensor. No sentido oposto, destaca-se o caso de Taison: o meia-atacante, que já recebeu várias propostas de renovação do PAOK, aguarda um contato do Colorado para viabilizar um possível retorno ao Beira-Rio ainda neste meio de ano.

Grêmio - A direção tricolor se movimenta nos bastidores para resolver um dilema que se aproxima: com a provável volta de Carballo, o elenco passará a contar com 12 estrangeiros, ultrapassando o limite de nove relacionados por partida imposto pela CBF. A solução mais imediata é negociar alguns dos atletas, e, entre os nomes do grupo, apenas Braithwaite, Villasanti e Kannemann são tratados como inegociáveis neste momento.

Série B - Jogos da 13ª rodada: Botafogo-SP 1x0 Chapecoense, América-Mg 1x1 Criciúma, Avaí 1x2 Athletico-PR, Remo 0x1 Paysandu, Ferroviária 1x0 CRB, Coritiba 2x0 Cuiabá e Atlético-GO 2x0 Volta Redonda. Amazonas x Vila Nova não havia encerrado até o fechamento da edição.

Série D - Pela 8ª rodada, o Guarany-BA perdeu para o Barra por 3 a 0, em Santa Catarina.

Divisão de acesso - Pela 8ª rodada: Passo Fundo 1x0 União Frederiquense, Aimoré 3x1 Gaúcho e Bagé 0x0 Inter-SM.

Vôlei - A seleção brasileira fechou sua passagem por Istambul, na Turquia, com 100% de aproveitamento na Liga das Nações. A vítima da vez, neste domingo, foi a forte seleção turca, então invicta, com triunfo por 3 a 1, parciais de 25/18, 23/25, 25/23 e 25/15. Com o resultado, o Brasil assume o segunda lugar e segue na perseguição da invicta Itália.

Tênis de mesa - Completando 29 anos neste domingo, o brasileiro Hugo Calderano, atual número três do ranking, conquistou o título de simples no WTT Star Contender, em Ljubljana, na Eslovênia. Ele venceu o francês Félix Lebrun, atual número 7 do mundo, por 4 sets a 2. Mais cedo, ele já havia alcançado o vice-campeonato nas duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi, 17ª do mundo, perdendo a decisão para os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin por 3 sets a 0.