Liverpool anuncia Wirtz, que celebra 'nova aventura' após brilhar no Leverkusen

O Liverpool oficializou nesta sexta-feira (20) a contratação do meio-campista Florian Wirtz. O jogador de 22 anos assinou contrato de longa duração após chegar a um acordo com o clube inglês e ser aprovado nos exames médicos. Ele se junta ao elenco comandado por Arne Slot, tornando-se o mais recente reforço da equipe nesta janela de transferências. Os valores giraram na casa dos R$ 950 milhões.

Flamengo vira sobre o Chelsea e fica perto das oitavas do Mundial

, onde atuou ao lado de Jeremie Frimpong - outro recém-contratado pelo Liverpool. O meio-campista desembarca em Anfield após conquistar títulos na Alemanha.Em sua primeira entrevista como jogador do Liverpool, Wirtz falou sobre a decisão de deixar o clube alemão e buscar novos desafios na Inglaterra. "Me sinto muito feliz e muito orgulhoso. Estava esperando por esse momento e agora que está concretizado, fico realmente contente", disse ao site oficial do clube."Queria algo completamente novo, sair da Bundesliga e jogar a Premier League. Falei com jogadores que atuaram aqui e disseram que é o ambiente certo para mim. Estou ansioso para a estreia."Revelado pelo Colônia,. Desde então, acumulou experiência no futebol alemão, participou da campanha da seleção nacional nas Eliminatórias e retornou de lesão em 2023 para integrar o elenco campeão nacional sob o comando de Xabi Alonso.No Liverpool, ele chega como uma das opções para o setor de meio-campo, reforçado nas últimas janelas com nomes como Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai. A pré-temporada da equipe está prevista para julho, quando Wirtz deve iniciar os primeiros treinos com o novo elenco.