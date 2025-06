Bia Haddad e Laura Siegemund vão à semifinal em Nottingham

Se no individual Beatriz Haddad Maia encontrou dificuldades e caiu precocemente, nas duplas o cenário foi diferente e a brasileira conseguiu mais um bom resultado nesta quinta-feira (19) , ao lado da alemã Laura Siegemund. Com o feito, elas alcançaram a vaga na semifinal do WTA 250 de Nottingham, disputado em quadra de grama, após derrotarem nas quartas de final a italiana Angelica Moratelli e a norte-americana Sabrina Santamaria. A partida foi definida em dois sets, parciais de 6/0 e 6/3, em pouco menos de 1 hora.

Atualmente, a brasileira é a número 41 do ranking de duplas da WTA. Bia está ganhando quatro posições com a campanha na grama inglesa e chegando ao 37º lugar. Já na classificação da temporada, que irá classificar as oito melhores duplas para a disputa do WTA Finals, Bia Haddad e Laura Siegemund estão subindo provisoriamente para a oitava colocação.

Bia e Laura atropelaram as adversárias desde o início do primeiro set. A italiana e a americana sequer conseguiram anotar mais de dois pontos e foram facilmente dominadas. Domínio que resultou em um pneu - 6/0 - realizado pela união da brasileira com a alemã. No segundo set, Angelica e Sabrina esboçaram uma reação, quebrando o serviço de Laura e abrindo 2/1. Só que a dupla retomou o controle do jogo e venceu quatro games seguidos para virar o marcador e adquirir as rédeas do confronto, fechando o jogo no nono game com um 6/3. Buscando uma vaga na final, Bia Haddad e Siegemund enfrentam a russa Irina Khromacheva e a húngara Fany Stollar, no sábado.