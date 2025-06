Rafaela Silva e Nauana Silva perdem disputa por bronze e ficam fora do pódio do Mundial de Judô

Rivais por uma vaga olímpica na categoria até 63 quilos para os Jogos de 2028, em Los Angeles, a experiente Rafaela Silva, de 33 anos, e a jovem Nauana Silva, de 22, fizeram uma grande campanha no Mundial de Judô disputado de Budapeste, na Hungria, nesta segunda-feira (15), mas acabaram caindo na semifinal - podiam fazer uma final brasileira - e depois foram derrotadas na disputa do bronze, deixando escapar uma presença no pódio.

LEIA TAMBÉM: Yago Dora vence etapa de Trestles da Liga Mundial de surfe e é vice-líder do ranking mundial.



Bicampeã do mundo e ouro olímpico no Rio-2016 até 57 quilos, Rafaela Silva perdeu a disputa do bronze para a mongol Gankhaich Bold, sofrendo um waza-ari no fim, enquanto Nauana Silva acabou surpreendida com um ippon diante de Laura Fazliu, de quem a compatriota ganhou, também por ippon, nas quartas de final. Bicampeã do mundo e ouro olímpico no Rio-2016 até 57 quilossofrendo um waza-ari no fim, enquanto Nauana Silva acabou surpreendida com um ippon diante de Laura Fazliu, de quem a compatriota ganhou, também por ippon, nas quartas de final.

Rafaela começou a luta por medalha logo com uma boa pegada na gola da mongol, mas sem aplicar o golpe. A rival se defendia bem e a luta ficou menos dinâmica, rendendo punições para ambas. Bold empurrava a brasileira para fora da área de combate e a arbitragem mostrava impaciência, novamente punindo as judocas e deixando ambas penduradas. Rafaela acabou dando uma vacilo e acabou levando um waza-ari restando somente quatro segundos, deixando escapar a chance de pódio.

"Difícil falar que estou feliz com meu desempenho, porque acabei voltando para casa sem medalha. Mas a gente tira algumas coisas positivas. Cheguei até a semifinal e por uma luta eu poderia estar disputando o ouro. Isso é Campeonato Mundial. Estou feliz com meu desempenho. Vi a evolução durante esse ano. Nas minhas primeiras competições eu não passava da primeira ou da segunda rodada, e aqui eu ganhei de medalhista olímpica. Isso só me faz acreditar que posso chegar mais longe", comentou Rafaela.

Logo depois da campeã olímpica finalizar sua participação no Mundial, foi a vez de Nauana disputar o bronze. A rival havia sido batida por Rafaela Silva ao longo da competição. A judoca paulista de Votuporanga começou o embate com Fazliu logo colocando volume de luta, buscando entradas. Assim como Rafaela, a brasileira também cometeu um erro e acabou derrotada por ippon com 2min52s.

Em seu primeiro Mundial na categoria até 63 quilos, Rafaela deixa a Hungria com o sentimento de que podia ter ganhado sua primeira medalha pela campanha que fez, assim como a jovem Nauana, que superou grandes nomes e ainda busca seu primeiro pódio em Mundiais. Ambos acabaram em quinto lugar.

A campanha de Rafaela Silva em Budapeste teve quatro vitórias seguidas, a começar pela espanhola Cabana Perez. Logo depois, ela superou a francesa Manon Deketer por ippon, a colombiana Cindy Mera por acúmulo de punições, até chegar no ippon sobre a vice-campeã olímpica Fazliu nas quartas. Antes da disputa do bronze, a brasileira caiu nas semifinais diante da canadense Catherine Beauchimin-Pinard.

Nauana também teve uma campanha de respeito em Budapeste, com destaque para o triunfo por waza-ari sobre a holandesa Joanne Van Lieshout nas oitavas. Então atual campeã da categoria, a rival ocupa o terceiro lugar do ranking até 63kg.

A brasileira iniciou sua campanha batendo a norte-coreana Ji Hye Kim com projeção de Ouchi Gari. Nas quartas, ela superou a húngara Szabina Gercsak, caindo na semifinal para a japonesa Kaju Haruka.

No masculino, Gabriel Falcão caiu na primeira luta na categoria até 81kg, diante de Abylaikhan Zhubanazar, do Casaquistão, enquanto Luan Almeida passou por Adrian Gandia, de Porto Rico, mas foi derrotado na segunda luta, diante de Zelim Tckaev, do Azerbaijão.