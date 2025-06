Movimentações de transferências aquecem os bastidores no Inter

O calendário esportivo do Inter está parado. O departamento de futebol do clube recebeu férias e retornará às atividades, no CT Parque Gigante, no dia 28 de junho. Entretanto, as especulações de possíveis atletas que podem deixar a equipe já cerca o ambiente colorado, e com um mês, aproximadamente, para a abertura da janela de transferências internacionais, alguns atletas já têm suas saídas acertadas.

Neste caso, se enquadram Rogel, Nathan e Gabriel Carvalho. Os defensores chegaram no meio da temporada passada no Beira-Rio, por empréstimo, e não caíram nas graças da torcida desde então. O zagueiro tem onze jogos na temporada e teve suas chances de convencer o técnico Roger Machado a respeito da sua permanência, o que não se concretizou após as atuações abaixo. O atleta tem contrato com o Colorado até o dia 30 de junho, quando voltará ao Herta Berlin-ALE.

Já o lateral, participou de apenas três jogos em 2025 e a pouca minutagem se justificou através da pobre atuação protagonizada - mesmo com a grave lesão de Bruno Gomes. O jogador deixará a equipe no dia 1º de julho e retorna ao Santos. O meia, em contrapartida, acertou a transferência com o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, e será oficialmente jogador dos árabes no dia 10 de julho - quando abre a janela de transferências.

Saindo das certezas para as especulações, temos Clayton Sampaio e Kaique Rocha, que foram pouco utilizados por Roger no decorrer da temporada e podem estar de saída. Victor Gabriel e Vitão podem atrair atenções do futebol europeu e o Inter espera receber propostas pela dupla defensiva. No entanto, as propostas não se limitam apenas na defesa. Os atacantes Wesley, Ricardo Mathias e Gustavo Prado devem despertar o interesse de clubes estrangeiros.