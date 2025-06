Daniel Cargnin conquista a prata no Mundial de Judô; Shirlen leva o bronze

Daniel Cargnin foi à final e levou a prata no Mundial de Judô em Budapeste, neste domingo (15), na Hungria. O ouro ficou com o francês Joan-Benjamin Gaba. Cargnin conquistou a prata na categoria até 73kg e foi o primeiro judoca a chegar em uma final de Mundial em 12 anos. O último havia sido Rafael Silva, em 2013. Joan-Benjamin Gaba venceu no Golden Score, logo após o brasileiro precisar de atendimento médico por conta de corte no supercílio.

Cargnin viveu dois anos de lesões consecutivas e não chegou 100% na Olimpíada de Paris. Agora, disputou a medalha de ouro na Hungria. O brasileiro não teve vida fácil no chaveamento. Ele venceu o alemão Igor Wandtke, e Jahja Nurkovic, de Montenegro, além de Akil Giakova, de Kosovo, seu algoz em Paris. A trajetória ainda contou com vitórias sobre o japonês Tatsuki Ishihara e Baisangur Bagajey, da Sérvia. "Faz parte do ofício. Queria ter saído com a medalha de ouro, mas fico feliz com a caminhada pós-ciclo. Agradecer, voltar, treinar e ajudar o Brasil por equipes", disse Daniel Cargnin, ao SporTV.

"Já tinha ganhado e perdido dele, mudou a estratégia. É canhoto, abriu mão de lutar com a esquerda para tirar a minha mão direita. Dificultou muito a minha luta. Agora é treinar para sair da próxima com a medalha de ouro", finalizou.

Estreante no Mundial, Shirlen Nascimento conquistou a medalha de bronze na categoria até 57 kg. Ela superou Maysa Pardayeva, do Turcomenistão. Dominante, Shirlen venceu no golden score com um ippon. Ela havia conseguido um yuko no fim do tempo regulamentar, mas a arbitragem retirou a pontuação ao rever as imagens.

Shirlen comentou sobre a "pontuação dupla" para vencer. E agradeceu pelo apoio de Rafaela Silva, que acompanhou a luta."Eu estou muito feliz, eu nem sei direito qual o sentimento, mas eu só tenho a agradecer mesmo todo mundo que me ajuda, que me dá comigo. Nossa, é por nós! É isso", disse Shirlen Nascimento, ao SporTV. "Eu sempre entro assim, eu falo só quando acaba mesmo. Eu imaginei que eles poderiam tirar, mas vou até o final, vou tentar de novo e deu tudo certo", completou.

Na trajetória até a final, Shirlen derrotou a vice-campeã olímpica Mimi Huh, da Coreia do Sul, logo na primeira luta. A brasileira ainda superou a taiwanesa Yang Yu Chie antes de perder para a japonesa Momo Tamaoki. Na repescagem, Shirlen venceu a sérvia Marica Perisic por ippon. A vitória veio nos segundos finais.