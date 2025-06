Flamengo estreia no Super Mundial rememorando confronto de 32 anos

A primeira edição do Super Mundial de Clubes começou neste fim de semana e confrontos históricos já foram protagonizados. O anfitrião e convidado do torneio, Inter Miami, deu início à competição com um empate sem gols com os egípcios do Al Ahly. O destaque ficou pela goleada histórica do Bayern de Munique sobre o modesto Auckland City. Nesta segunda-feira, Flamengo e Chelsea estreiam na competição. Além disso, o duelo mais aguardado é entre Boca Júniors-ARG e Benfica.

Os argentinos reencontram o Benfica após 30 anos da última vez em que se enfrentaram. Na ocasião, as equipes protagonizaram um amistoso em Nova Jersey, em 1995, que terminou empatado em 1 a 1. E nesta segunda-feira, às 19h, no Hard Rock Stadium, novamente em solo americano, as duas equipes voltam a se encontrar pela segunda partida de abertura do Grupo C do Super Mundial - que teve o Bayern de Munique aplicando um incrível 10 a 0 sobre o Auckland City.

Trocando de chave, novas estreias acontecem. Pelo Grupo D, o Chelsea enfrenta o Los Angeles FC, às 16h , no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O clube inglês se credencia para participar do torneio ao conquistar a Liga dos Campeões da temporada 2020/2021.

No último ano, a temporada dos Blues foi segura e vitoriosa. A equipe treinada por Enzo Maresca ficou em 4º na Premier League e se sagrou campeão da Conference League ao derrotar o Real Bétis por 4 a 1 na final. O LA FC, por outro lado, participa do torneio após derrotar o América-MEX nos playoffs - ambos disputaram a vaga do León-MEX, que foi retirado do torneio.

A outra partida da chave é brasileira. O Flamengo inaugura sua participação no maior torneio de clubes do mundo nesta segunda-feira, às 22h, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, contra o Espérance, da Tunísia. Os dois clubes já se enfrentaram uma única vez na história há 32 anos em uma excursão por passagem no continente Africano. Na ocasião, os cariocas venceram por 1 a 0 com gol de Marcelinho Carioca.

Os feitos que permitiram as equipes de ingressarem na competição se distinguem: o Rubro-Negro foi o campeão da Libertadores da América de 2022 e o Esperánce entrou na competição pela posição no ranking da Confederação Africana de Futebol (CAF).

Para a disputa do torneio, o Flamengo se reforçou. O clube anunciou o volante Jorginho, ex-Chelsea, que estreia nesta segunda-feira e permanecerá com o elenco para a disputa do Campeonao Brasileiro e Libertadores.