Brasileirão feminino - Real Brasília x Grêmio se enfrentam neste sábado, às 11h, pela 14ª rodada. No domingo, tem Juventude x São Paulo, às 14h, e Inter x Corinthians, às 18h. Série B - Pela 12ª rodada, jogam nesta sexta-feira, às 19h, Vila Nova x América-MG e, às 21h35min, Paysandu x Botafogo-SP. No sábado, às 16h, jogam CRB x Goiás, às 19h30min, Athlético-PR x Remo e, às 20h30min, Athletic-MG x Operário. No domingo, às 16h, tem Novorizontino x Cuiabá e Atlético-GO x Coritiba. Já às 20h30min, duelam Criciúma x Amazonas. Série C - Na 9ª rodada, jogam no sábado, às 19h30min, Botafogo-PB x Caxias e no domingo, às 19h, Ypiranga x Confiança. Série D - Em partidas válidas pela 9ª rodada, no sábado, às 16h, jogam Joinville x São Luiz, e às 18h, tem Marcílio Dias x Brasil-Pel e São José x Barra. No domingo, às 15h, Guarany-Bag x Azuriz. Divisão de Acesso - Pela 7ª rodada, nestaa sexta-feira se enfrentam, às 15h, Real x Esportivo. No domingo, às 11h, tem Gaúcho x Bagé. Às 15h, jogam União Frederiquense x Santa Cruz, Veranópolis x Lajeadense, Brasil-Far x Aimoré e Gramadense x Glória. Conmebol - Alejandro Domínguez foi reeleito por unanimidade para mais um mandato à frente da entidade e assegura o dirigente paraguaio no cargo para o período de 2027 a 2031. O dirigente mais uma vez teve caminho livre, sendo praticamente aclamado pelos colegas da Conmebol para que fosse candidato único. Fórmula 1 - Neste domingo, acontece o Grande Prêmio do Canadá, sendo a décima corrida da temporada de 2025 da temporada. Dois pilotos da McLaren encabeçam a lista dos líderes do Mundial. Oscar Piastri é seguido por Lando Norris. Verstappen, da RBR, aparece em terceiro. Vôlei - A seleção brasileira masculina enfrenta neste sábado, às 10h, a Ucrânia, pela 1ª rodada da Liga das Nações. No domingo, às 10h, a Eslovênia será a adversária.