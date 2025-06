Divisão de Acesso - A 6ª rodada tem seis partidas nesta quarta: Gaúcho x Gramadense, às 15h; Aimoré x Real e Veranópolis x Novo Hamburgo, às 19h; Inter-SM x Glória e Bagé x Esportivo, às 19h30min; e Lajeadense x Santa Cruz, às 20h. Fórmula 1 - Foi anunciado ontem o calendário da temporada 2026, que terá novamente 24 etapas. A abertura será na Austrália, entre 6 e 8 de março, e o encerramento em Abu Dabi, de 4 a 6 de dezembro. A principal novidade é a inclusão do GP de Madri, ainda pendente de oficialização. Já o GP da Emília-Romanha, em Ímola, ficou de fora. O GP de São Paulo segue no início de novembro. Futebol feminino - O Grêmio anunciou Cyro Leães como novo técnico. Com experiência no futebol profissional e de base no Brasil e no Exterior, ele assume o comando das Mosqueteiras até dezembro de 2026 e já estreia nos próximos jogos do Brasileirão. Botafogo - O clube carioca anunciou a contratação do centroavante Joaquín Correa, ex-Inter de Milão, para reforçar a equipe na disputa do Mundial de Clubes. Após a realização dos exames médicos, o atleta de 30 anos vai se integrar ao grupo nos EUA. O vínculo é até dezembro de 2027. O jogador argentino havia sido sondado pelo Inter. Mundial de Clubes - O Chelsea cometeu uma gafe com o Flamengo antes da disputa do torneio organizado pela Fifa. Em uma postagem nas redes sociais, o clube inglês mencionou os seus adversários na fase de grupos da competição, mas trocou o Flamengo pelo América do México, que não irá jogar a competição nos Estados Unidos. Violência - O atacante Nahuel Barrios, do San Lorenzo e atualmente no Barracas Central, foi baleado na coxa esquerda durante um tumulto na madrugada de domingo, em Dock Sud, região metropolitana de Buenos Aires. Segundo o jornal Clarín, ele assistia a um jogo de "futebol paralelo" quando uma briga na quadra terminou em confusão generalizada. O evento é descrito como parte do "submundo do futebol" local.