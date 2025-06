Recopa Gaúcha - Nesta segunda, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) informou que a decisão será disputada no dia 8 de julho, às 19h30min, na Arena. O duelo, em jogo único, colocará frente a frente o Grêmio, campeão do Gauchão 2024, e o São José, vencedor da Copa FGF 2024. Seleção feminina - O técnico Arthur Elias convocou as jogadoras que disputarão a Copa América deste ano, no Equador e, antes, um amistoso contra a França. A lista tem Marta, do Orlando Pride, e nomes da nova geração, como Dudinha, do São Paulo, e Jhonson, do Corinthians, que brilharam nos jogos recentes. Onze jogadoras atuam no Brasil, cinco, nos Estados Unidos, e sete, na Europa. Santos - O clube inaugurou a nova estrutura do CT Rei Pelé para a base e futebol feminino. A nova área teve um investimento aproximado de R$ 10 milhões. A remodelação incentivada por Neymar Pai começou no dia 15 de maio e foi erguida em menos de um mês. As instalações eram originalmente de 1997. O novo prédio conta com dois pavimentos e o novo espaço tem academia, seis vestiários, auditório, salas para comissões técnicas, departamento médico, fisioterapia, fisiologia, almoxarifado, lavanderias, rouparias e setor administrativo. Vasco - Chegou ao fim a passagem do experiente meia francês Dimitri Payet pelo clube. A relação que vinha abalada neste começo de ano terminou de "forma amigável", com a direção aceitando liberar o jogador de 38 anos antes do término do contrato, que ia até 31 de julho. Argentina - Lionel Messi será a grande atração da partida contra a Colômbia, nesta terça, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O técnico Lionel Scaloni confirmou a presença do astro desde o início pela primeira vez no ano, quer "curtir" o jogador, mas garante que a seleção não é mais dependente do seu camisa 10. Tênis - Nesta segunda, Beatriz Haddad Maia sofreu, mas conseguiu se superar em sua estreia e derrotou a tcheca Petra Kvitova (574ª) de virada, por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/4 e 6/4 em sua estreia no WTA 500 de Queen's. Nesta terça, às 8h, a brasileira se junta a espanhola Cristina Busca e enfrenta as cazaquistão Yulia Putintseva e Elena Rybakina, pela modalidade de duplas do torneio.