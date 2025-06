Ancelotti confirma alterações nos titulares e espera vitória como presente de aniversário

Carlo Ancelotti fará nesta terça-feira (10) seu primeiro jogo no Brasil como técnico da seleção brasileira. O compromisso será contra o Paraguai, às 21h45min, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Aniversariante do dia, o italiano disse que seria um presente terminar a noite com uma vitória e uma boa exibição. O comandante da seleção brasileira completa 66 anos nesta terça-feira.

Um triunfo diante dos paraguaios também deixaria o Brasil muito perto de confirmar sua vaga na Copa do Mundo de 2026. Neste momento, a equipe verde e amarela ocupa a quarta posição, com 22 pontos, dois a menos do que o Paraguai, o terceiro colocado da disputa.

Na última rodada, enquanto a seleção brasileira apenas empatou com o Equador sem gols na estreia de Ancelotti, o Paraguai venceu o Uruguai, por 2 a 0. Além de vencer seu jogo, os brasileiros ainda precisam torcer por uma derrota da Venezuela no confronto com o Uruguai para assegurar matematicamente sua classificação.

Para fazer sua parte diante do Paraguai, o Brasil vai contar com o retorno de Raphinha, que cumpriu suspensão no último compromisso da seleção. ''[A volta dele] é uma boa notícia para nós porque ele foi um dos melhores jogadores da última temporada. Vai nos ajudar muito. Precisamos jogar bem para nos aproximarmos da classificação'', disse o técnico.

O treinador afirmou, ainda, que está preparado para lidar com a pressão dos torcedores brasileiro em seu primeiro contato mais próximo com o grande público."'A pressão está em todos os lugares do futebol porque futebol é paixão. Quando há um resultado em jogo, há paixão, ainda mais no Brasil com a seleção. Vi muita paixão e amor pela equipe nacional'', comentou o treinador italiano.

Sobre a nominata dos titulares, o treinador não confirmou a equipe que mandará a campo contra os paraguaios. Nos treinamentos das vésperas da partida, duas modificações em relação ao jogo contra o Equador aconteceram: Matheus Cunha na vaga de Richarlison no comando de ataque e Raphinha no lugar de Estevão.

Assim, precisando vencer e, juntamente, apresentar um futebol que agrade a torcida brasileira, a utilização de uma equipe mais ofensiva deve ser a decisão que o comandande deve tomar. Pelo menos de postura tática. Os titulares devem ser Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.