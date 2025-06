Brasil x Paraguai: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Brasil faz nesta terça-feira (10) a última partida desta Data Fifa contra o Paraguai, às 21h45min, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, carrega o peso da possibilidade da seleção brasileira confirmar a sua classificação de maneira antecipada para a Copa do Mundo do ano que vem. O jogo será transmitido na RBS TV e SporTV.

Ancelotti deve mexer no ataque da Seleção para encarar o Paraguai.

Com o empate em 0 a 0 com o Equador na rodada passada, a estreia do técnico Carlo Ancelotti não foi como todos previam. Em uma morna atuação brasileira fora de casa,. Para garantir a ida ao campeonato mundial de 2026 com duas rodadas de antecedência, o Brasil, com o apoio da sua torcidaAtualmente, o Paraguai ocupa a 3ª posição das Eliminatórias com 24 pontos. Um empate na terça-feira somado ao triunfo do Uruguai, garante a vaga da La Albirroja na Copa do Mundo de 2026.