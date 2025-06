Vôlei feminino do Brasil vence Alemanha de virada e segue 100% na Liga das Nações

A seleção brasileira viveu um verdadeiro drama neste sábado (7) no Maracanãzinho (RJ), mas segue com 100% de aproveitamento na Liga das Nações. O Brasil saiu na frente contra a Alemanha, sofreu a virada, mas foi buscar não só o empate como a vitória no tie-break. O triunfo por 3 sets a 2 teve parciais de 25/23, 21/25, 23/25 e 15/8.

Ana Cristina foi a maior pontuadora do jogo, com 18. Weske, da Alemanha, foi a segunda, com 17.

O triunfo verde-amarelo garante a vice-liderança da competição, que tem a seleção italiana na liderança.

O Brasil volta à quadra neste domingo (8), às 10h (de Brasília), para encarar a atual campeã olímpica Itália. O jogo será o último da seleção no Rio de Janeiro nesta edição da Liga das Nações.

A equipe verde-amarela busca o título inédito. Presente nas seis primeiras edições do torneio, o Brasil foi finalista três vezes consecutivas entre 2019 e 2022, ficou em quarto em 2018 e 2024, e em quinto em 2023.

Como foi o jogo



Em seu primeiro grande teste na Liga das Nações, a seleção brasileira saiu na frente, mas viu as alemãs crescer no jogo e virarem para 8 a 6. Precisando correr atrás, o Brasil contou com o bom desempenho do bloqueio e de um pulsante Maracanãzinho -que explodiu após rally- para buscar a primeira parcial.

O empate veio já nos pontos final, com um bloqueio de Taianara para fazer 19 a 19. A disputa foi ponto a ponto e, após erro de saque alemão, o primeiro set point na partida foi para o Brasil. No contra-ataque, Julia Bergmann não desperdiçou e fechou em 25 a 23.



As alemãs passearam no início da segunda parcial, não deixaram a bola verde-amarela cair e mostraram um ataque letal para abrir 8 a 2. O Brasil se reencontrou no jogo e contou com uma sequência de quatro pontos seguidos para diminuir para 12 a 11. A virada, porém, não veio e a Alemanha voltou a crescer na parcial, fazendo 17 a 13.

O time de Zé Roberto, contudo, não desistiu do set e contou com uma boa atuação defensiva de Julia para encostar novamente no placar. As europeias conseguiram segurar o embalo verde-amarelo fecharam o set em 25 a 21. Foi a primeira parcial perdida pela seleção brasileira na Liga das Nações.



Em uma partida pouco inspirada, a seleção brasileira teve um começo de set equilibrado com as alemãs, mas seguiu com dificuldade tanto no ataque quanto na defesa e viu as europeias novamente se desgarrarem e abrirem cinco pontos de vantagem (20 a 15). O Maracanãzinho, porém, puxou a seleção, que respondeu em quadra e empatou em 20 a 20. O jogo ficou tenso, e foram as alemãs que empilharam dois pontos seguidos para levar o set por 25 a 23.



Precisando da vitória para seguir vivo no jogo, o Brasil foi agressivo para o quarto set, brigando por cada bola e vibrante a cada ponto. A partida ficou empatada até os 16 pontos, mas a seleção brasileira cresceu na reta final, encaixou o bloqueio e foi letal no ataque para dar uma aula no Maracanãzinho e abrir 22 a 17. Jheovana foi a responsável por fechar em 25 a 20 e forçar o set desempate.

Tie-break

O Brasil saiu atrás por 2 a 0, mas anotou quatro pontos seguidos para fazer o 4 a 2, obrigando a Alemanha a pedir tempo. A soberania verde-amarela seguiu, e o time de Zé Roberto ampliou para 9 a 3. Já Lorena foi a responsável pelo 10 a 4. Leve, a seleção brasileira jogou toda a pressão para o outro lado da quadra e carimbou a vitória dramática por 3 sets a 2, com 15 a 8 no tie-break.