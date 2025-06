Maratona Internacional de Porto Alegre recebe 25 mil atletas neste final de semana

As provas da 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre deste sábado (7) e de domingo (8) reunirão 25 mil atletas na Capital. Eles sairão de frente ao BarraShoppingSul, no bairro Cristal (de onde ocorrem as largadas) e percorrerão ruas e avenidas da cidade, chegando a passar pelo interior do Mercado Público na categoria principal. As disputas das provas em distâncias de 21,097km; 10km; 5km; e maratoninha (corrida para crianças) acontecem neste sábado. A prova principal (de 42,195km) será realizada no domingo. No mesmo dia, ainda acontecem as premiações de todas as categorias.

Considerada a maratona oficial mais antiga do Brasil, o evento realizado pelo Clube dos Corredores de Porto Alegre (Corpa), com apoio institucional da prefeitura, chega à sua 40ª edição batendo recorde de participantes. De acordo com a organização, as inscrições se encerraram cerca de um mês antes da programação.



Durante as provas, o trânsito da Capital terá esquema especial, coordenado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). As alterações de rotas foram divulgadas pelo Município nesta quarta-feira (4). No domingo, as informações de trânsito e do andamento dos bloqueios em tempo real serão atualizadas pelo perfil da EPTC na rede social X (ex-Twitter).



Programação deste sábado:

7h - Largada meia maratona (feminino e masculino)

9h - Largada corrida 5km e 10km (feminino e masculino)

9h - Premiação geral meia maratona

10h - Premiação corrida 5km e 10km

10h10 - Faixas etárias da meia maratona

11h - Maratoninha kids (feminino e masculino)



Programação de domingo:

6h55min - Largada maratona cadeirante, deficiente visual e especial

7h - Largada maratona (feminino e masculino)

10h - Premiação maratona

11h - Premiação maratona faixas etárias