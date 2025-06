Porto Alegre tem esquema especial de trânsito para a Maratona Internacional

A prefeitura de Porto Alegre apresentou o esquema especial de trânsito e transporte para a 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre, que ocorre neste final de semana. Serão dois dias de provas, com largadas a partir das 7h no sábado (7), e domingo (8). Na reunião, organizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os órgãos envolvidos reforçaram o papel das instituições no planejamento e execução do evento para garantir o êxito e a segurança da maratona.

O principal impacto na mobilidade urbana será na Região Sul e Centro Histórico. A operação de trânsito da EPTC contará com mais de 300 pessoas, entre agentes de trânsito, técnicos de manutenção semafórica, agentes de atendimento e de comunicação.



O gerente de Fiscalização de Trânsito da EPTC, Gabriel Boaventura, responsável pela operação, reforça o pedido de compreensão de todos diante dos transtornos pontuais que poderão ocorrer. "Além da energia do esporte, o evento também traz a necessidade de ajustes no tráfego urbano. Em razão do comprometimento da circulação, especialmente em trechos da Orla, do Centro e da Vila Assunção, é importante que os motoristas antecipem seus deslocamentos e escolham rotas alternativas em caso de compromissos. Essas medidas são essenciais para garantir a segurança viária de milhares de atletas, voluntários e espectadores. E a integridade de cada participante é a nossa maior prioridade", destaca Boaventura.



Monitoramento - Agentes de fiscalização posicionados na Central de Controle e Monitoramento da Mobilidade (Cecomm) irão monitorar o evento através de câmeras para poder intervir com agilidade e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito. Para a demarcação do trajeto das provas serão utilizados 2.350 cones, além de mais de 100 tambores e cavaletes de sinalização. A equipe de programação vai realizar ajustes nos tempos de semáforos em mais de 127 cruzamentos para melhorar a fluidez do trânsito e adaptar os ciclos às condições específicas do evento, como interdições de vias e a grande quantidade de pessoas e veículos na área.



Segurança - Os batedores motociclistas da EPTC vão acompanhar o grupo de elite da maratona enquanto as provas terão largada e chegada na arena montada em frente ao BarraShoppingSul, bairro Cristal. A maratona contará com esquema de segurança pública, composto pela Brigada Militar, EPTC, Guarda Municipal, Polícia Civil, Defesa Civil e Diretoria Geral de Fiscalização da Secretaria Municipal de Segurança (Smseg), além de segurança privada, contratada pela organização do evento.



Programação:

Sábado

7h - Largada: meia maratona (feminino e masculino)

9h - Largada: rústica 5km e 10km (feminino e masculino)

9h - Premiação geral meia maratona

10h - Premiação rústica 5km e 10km

10h10 - Faixas etárias da meia maratona

11h - Maratoninha kids (feminino e masculino)



Domingo

6h55 - Largada maratona cadeirante, deficiente visual e especial

7h - Largada maratona (feminino e masculino)

10h - Premiação maratona

11h - Premiação maratona faixas etárias



A meia maratona tem duração máxima de 3h30 e a maratona tem duração máxima de 6h. Caso o participante exceda este tempo, ele será convidado a se retirar da prova e será desclassificado.



Os participantes deverão estar no local da largada com pelo menos 1h30min de antecedência dos respectivos horários previstos a fim de evitar congestionamentos no trânsito culminando em atrasos que possam fazer o participante perder o horário de largada.



Trânsito – Os bloqueios iniciam-se às 21h desta sexta-feira (6), na avenida Diário de Notícias, sentido Centro/bairro. À meia-noite, ocorre o bloqueio no sentido bairro/Centro. No local, será montada a arena da Maratona Internacional de Porto Alegre 2025.



Para a realização das provas do primeiro dia de corrida, meia maratona e rústicas de 10 quilômetros e 5 quilômetros, as alterações começam a partir das 5h30min de sábado, com o bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva e do cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva. Na região central, a partir das 6h40, a avenida Mauá estará bloqueada a partir do Largo Visconde do Cairú. Os motoristas serão orientados a evitar a região e transitar pelo Túnel da Conceição ou Terceira Perimetral em seus deslocamentos. Na Região Sul da cidade, o trânsito será desviado da avenida Padre Cacique pelas avenidas Pinheiro Borda e Taquary. Na Icaraí, o desvio será pelas ruas Cel. Claudino e Tamandaré.



No domingo, os bloqueios e desvios do dia anterior se repetem para a realização da prova principal do evento, os 42 quilômetros da maratona. Além deles, outras alterações no fluxo de veículos serão efetuadas.



A avenida João Pessoa será bloqueada a partir das 6h40min, enquanto a avenida Azenha estará fechada a partir das 7h.



Transporte público – Haverá impacto no itinerário de mais de 80 linhas de ônibus que circulam pelas regiões Sul e central da cidade, além de cinco linhas de lotação. Em alguns pontos haverá a montagem de terminais temporários para atender os usuários do transporte coletivo.