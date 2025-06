Liga das Nações - Na outra semifinal, a Espanha venceu a França, nesta quinta, por 5 a 4 e garantiu a classificação para a final do torneio. A decisão acontece no domingo, às 16h, contra Portugal. Série B - Pela 11ª rodada, jogam nesta sexta-feira, às 19h, Novorizontino x Chapecoense e, às 21h30min, Cuiabá x Paysandu. No sábado, às 16h, tem América-MG x Ferroviária e, às 20h30min, Avaí x CRB. No domingo, às 16h, jogam Goiás x Volta Redonda, Athletico-PR x Atlético-GO, às 18h, e Remo x Operário, às 19h. Série D - Pela 8ª rodada, jogam no sábado, às 16h, São Luiz x Marcílio Dias-SC. No domingo, tem, às 15h, Azuriz-PR x São José e, às 16h, tem Brasil-Pel x Joinville. Divisão de Acesso - No sábado, pela 5ª rodada, às 15h, tem Real x Inter-SM, Santa Cruz x Veranópolis, Glória x Bagé e Novo Hamburgo x Brasil-Far. Já no domingo, às 15h, jogam Esportivo x Gaúcho, às 15h, tem Gramadense x Aimoré e União Frederiquense x Lajeadense. Santos - O clube oficializou a contratação de Alexandre Mattos para o comando do departamento de futebol. Ele vai assumir a função de diretor executivo e tem a missão de resgatar o Peixe das últimas colocações do Brasileiro. Super Mundial - A Fifa está preocupada com a baixa procura por ingressos para a partida de abertura do torneio, no dia 14. A entidade reduziu os preços dos bilhetes para tentar atrair mais público. O primeiro jogo a ser disputado nos Estados Unidos será entre Inter Miami x Al-Ahly Vôlei - Pela 1ª rodada da Liga das Nações da modalidade feminina, o Brasil enfrenta a Alemanha no sábado, às 13h10min. No domingo, às 10h, joga contra a Itália, Tênis - Acontece nesta sexta-feira, as semifinais de Roland Garros. Às 9h30min, o espanhol Carlos Alcaraz enfrenta o italiano Lorenzo Musetti. Na outra partida em busca da finalíssima, o sérvio Novak Djokovic joga contra o italiano Jannik Sinner, às 14h.