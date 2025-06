Série B - Pela 11ª rodada, Botafogo-SP recebe o Coritiba, nesta quinta, às 18h. Liga das Nações - Nesta quarta, em duelo válido pela semifinal do torneio, Portugal venceu a Alemanha por 2 a 1 e avançou para a final. A outra finalista será conhecida nesta quinta, entre Espanha x França que jogam às 16h. Danilo - Na primeira convocação feita por Carlo Ancelotti, o defensor do Flamengo voltou a se envolver em polêmicas às vésperas da Data Fifa ao afirmar que o Brasil não tem condições de conquistar o hexa na Copa do Mundo de 2026. O lateral já atuou em dois Mundiais, Rússia e Catar, e vestiu a braçadeira de capitão em diversas ocasiões. Lucas Paquetá - Ainda não será neste mês que o jogador terá conhecimento sobre o seu futuro. O julgamento, por suspeita de manipulação de resultados, já foi finalizado nesta quarta, mas o veredicto só será conhecido num prazo de quatro a oito semanas, de acordo com o jornal The Guardian. O jogador, com passagens por seleção brasileira e Flamengo, nega todas as acusações. Flamengo - O clube terá um reforço de peso para o Mundial de Clubes dos Estados Unidos. A direção anunciou que o meio-campista Jorginho desembarcará no País nesta sexta-feira para exames médicos e a assinatura do contrato por três anos. Manchester City - Jack Grealish, contratação mais cara da história do clube, deve ficar fora da disputa do Super Mundial, de acordo com a imprensa inglesa. O atacante, que chegou ao clube em 2021 custando R$ 720 milhões, vive incerteza sobre seu futuro e pode ser negociado. A janela de transferências extra, especial da competição nos EUA, está aberta. Sport - O clube confirmou a demissão do técnico António Oliveira para a sequência do Campeonato Brasileiro. Com a dispensa, a competição chega a oito demissões de técnicos em onze rodadas. Tênis - Pela semifinal de Roland Garros, o espanhol Carlos Alcaraz enfrenta o italiano Lorenzo Musetti. O horário previsto para início da partida é por volta das 9h30min. Vela - A jovem velejadora Uma Creixell conquistou o título do Campeonato Europeu de Optimist 2025 na categoria feminina. A disputa movimentou as águas de Çeme, na Turquia, desde a última sexta-feira, com os pódios confirmados nesta terça-feira.