Brasileirão - Em partida atrasada da 10ª rodada, o Botafogo recebe o Ceará, hoje, às 20h, no Engenhão. Divisão de Acesso - Brasil-Far recebe o Gramadense nesta quarta, às 20h, em partida atrasada da 2ª rodada, no Estádio das Castanheiras. Copa do Nordeste - Pela 6ª rodada da fase de grupos, o Bahia encara o Confiança-SE, no estádio Lourival Baptista, às 19h. Liga das Nações - Nesta quarta, às 16h, pela semifinal da competição, na Allianz Arena, Alemanha e Portugal disputam uma vaga na grande final. O duelo é em jogo único e as equipes precisam esperar até amanhã, na partida entre Espanha e França, para conhecer seu adversário na decisão. Sul-Americana - Foi divulgado nesta terça as datas e horários dos confrontos entre Grêmio x Alianza Lima-PER pelos playoffs da competição. Os jogos ocorrerão nos dias 16 e 23 de julho, às 21h30min, com a partida de volta na Arena. As transmissões ficam a cargo da Paramount. Libertadores da América - Já os dias e horários das partidas entre Inter x Flamengo pelas oitavas de final do torneio também foram definidos. Os duelos ocorrerão nos dias 13 e 20 de agosto, às 21h30min, com a partida de volta no Beira-Rio. As transmissões ficam a cargo da TV Globo e ESPN. Além dos canais de streaming Globoplay e Disney . Inter de Milão - Chegou ao fim nesta terça a passagem do técnico Simone Inzaghi pela equipe italiana. Depois de perder os títulos da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain na final e do Italiano diante do Napoli, na última rodada, o treinador divulgou uma carta de adeus no site oficial do clube. Ele deve aceitar a tentadora proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Bruno Fernandes - O jogador português preferiu esticar a sua permanência no futebol inglês. Alvo de uma oferta milionária do Al Hilal, o meio-campista decidiu, ontem, rejeitar uma transferência para a Arábia Saudita. A oferta estaria na casa dos 100 milhões de libras (pouco mais de R$ 765 milhões). Tênis - Novak Djokovic enfrenta nesta quarta, às 15h, o alemão Alexander Zverev, pelas quartas de final de Roland Garros. Já Carlos Alcaraz garantiu sua volta às semi ao atropelar o americano Tommy Paul por 3 sets a 0 e enfrentará o italiano Lorenzo Musetti, na sexta-feira, por uma vaga na final.