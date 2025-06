Tênis - João Fonseca foi eliminado no sábado na 3ª rodada de Roland Garros. O tenista perdeu do britânico Jack Draper por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2. Série B - Na 10ª rodada da competição, jogaram na sexta, Ferroviária 1x1 Botafogo-SP e Vila Nova 1x1 Novorizontino. No sábado, Coritiba 1x1 Avaí, Atlético-GO 1x2 Goiás e Athletic-MG 0x2 Cuiabá. No domingo, teve Operário 2x2 Athlético-PR. Hoje, às 19h, tem Chapecoense x Amazonas e, às 21h, Paysandu x Criciúma. Série C - Pela 8ª rodada do campeonato, no sábado, o Caxias venceu o Londrina por 4 a 2 no Centenário. Nesta segunda, às 19h30min, o Ypiranga enfrenta a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Série D - Em duelos válidos pela 7ª rodada da competição, no sábado, teve São José 1x0 Azuriz. No domingo, jogaram Joinville 1x0 Brasil-Pel e Guarany-Bag 0x2 Barra-SC. Nesta segunda, às 20h, tem Marcílio Dias x São Luiz. Divisão de Acesso - Pela 4ª rodada do torneio, se enfrentaram, no sábado, Bagé 1x0 Gramadense. Domingo, jogaram Gaúcho-PF 3x0 Real-CC, Aimoré 1x0 Glória, Veranópolis 1x2 Passo Fundo, Brasil-Far 3x0 União Frederiquense e Inter-SM 3x1 Esportivo. Nesta segunda, às 19h30min, tem Lajeadense x Novo Hamburgo. Seleção feminina - Após vencer o Japão por 3 a 1, na sexta-feira, o Brasil enfrenta novamente as japonesas em amistoso realizado nesta segunda, às 20h, no estádio Cícero De Souza Marques, em Bragança Paulista. Corinthians - O clube tem dois homens que dizem ser seu presidente. Augusto Melo, afastado da presidência, tentou retomar o poder e chegou a anunciar seu retorno. Osmar Stabile, que assumiu interinamente, resistiu. Fórmula 1 - A McLaren dominou o GP da Espanha, realizado domingo, no circuito da Catalunha. O australiano Oscar Piastri triunfou, seguido por seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris. Completou o pódio o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. O brasileiro Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada na 12ª posição.