Australiano Oscar Piastri vence GP da Espanha de F1

Max Verstappen bem que tentou vencer o GP da Espanha de Fórmula 1 pela quarta vez seguida, mas Oscar Piastri dominou a prova no Autódromo de Montmeló, na Catalunha, neste domingo, e não deu chances à Red Bull, comandando a dobradinha da McLaren com Lando Norris em segundo. O tetracampeão, que brigou pela vitória até a entrada do safety car no fim, chegou na quinta colocação, atrás de Leclerc e Russell, mas sofreu penalidade no fim e caiu para décimo.

Em uma largada sem incidentes, o pole position Oscar Piastri saiu bem e manteve a liderança do pelotão, mas Lando Norris bobeou e perdeu o segundo posto para Max Verstappen. George Russell também largou mal e foi ultrapassado pelas Ferraris de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, caindo de quarto para sexto. Mais no fundo, Gabriel Bortoleto passou por Alexander Albon, mas foi ultrapassado pelo companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, e ficou em 12º.Após 8 das 66 voltas, o líder do Mundial de Pilotos já abria 3s1 de vantagem sobre Verstappen, que era seguido de perto por Norris. Na briga pelo quarto posto, Leclerc atacava Hamilton, que se segurava como podia, enquanto Bortoleto vinha 2s9 atrás de Alonso e se defendia das investidas de Liam Lawson. Com as paradas de Hülkenberg e Gasly, o brasileiro assumiu a 10ª posição.Com uma McLaren muito mais competitiva do que a Red Bull, Norris ultrapassou Verstappen e assumiu a segunda posição na 13ª volta - o holandês aproveitou e fez seu pit stop para colocar pneus macios e retornou em oitavo. Bortoleto foi ultrapassado por Lawson, mas aproveitou uma travada de Alonso para manter o 10º posto.Vencedor das três provas anteriores em Barcelona, Verstappen ultrapassou seus adversários sem dificuldades e logo assumiu o quarto lugar, atrás de Piastri, Norris e Russell - as Ferraris foram para os boxes. Sem trocar pneus, Bortoleto vinha cada vez mais lento e, após parar na 20ª volta, retornou na última posição.Com as paradas dos dois carros da McLaren, Verstappen assumiu a liderança da corrida na 23ª volta, seguido por Piastri, Norris, Leclerc e Hamilton. No fim do pelotão, Bortoleto ultrapassou Ocon e assumiu o 18º lugar. Com estratégia mais bem sucedida, a Sauber de Hülkenberg ocupava o décimo posto.Com dificuldades para pilotar sua Red Bull, Verstappen foi para os boxes na 30ª volta e retornou em quarto, à frente de Hamilton. Piastri reassumiu a liderança com 5s1 de vantagem sobre Norris. Bortoleto ultrapassou Colapinto e, com a parada de Tsunoda e o abandono de Albon, assumiu o 15º lugar.Na 35ª volta, Bortoleto ultrapassou Sainz e passou a ocupar o 13º lugar, 5s6 atrás de Alonso - foi para 12º com a parada de Bearman. Verstappen ultrapassou Leclerc e assumiu o terceiro lugar, atrás dos carros da McLaren e iniciou a perseguição a Norris, aproximando-se do britânico.Com as paradas de Alonso, Lawson e Hülkenberg, Bortoleto subiu para nono na 47ª volta, mas logo foi ultrapassado pelo companheiro de equipe. Piastri liderava com 5s3 de vantagem sobre Norris, que, por sua vez, vinha 4s2 à frente de Verstappen - ele fez seu terceiro pit stop no giro seguinte.Após as trocas de pneus, no giro 51, Piastri e Norris mantiveram suas posições, mas Verstappen pressionava o britânico. Bortoleto também parou e voltou em 17º, só à frente de Colapinto. Três voltas depois, Bearman atrapalhou o tetracampeão e tirou Norris do sufoco, abrindo 2s7 sobre o holandês.A 11 voltas do fim, Kimi Antonelli perdeu o motor, saiu da pista e o safety car foi acionado. Os pilotos aproveitaram para trocar pneus e deixaram Bortoleto na 12ª posição. No retorno da disputa, na 61ª volta, Leclerc deu o bote em cima de Verstappen e assumiu o terceiro lugar, enquanto Bortoleto passou Ocon e subiu para 11º.A duas voltas do fim, Alonso ultrapassou o brasileiro, que caiu para 12º. Russell passou Verstappen, prejudicado com os pneus duros, e assumiu o quarto lugar, enquanto Hülkenberg deixou a Ferrari de Hamilton para trás, ocupando o sexto lugar. Sem ser incomodado, Piastri recebeu a bandeirada em primeiro, seguido por Norris, Leclerc, Russell e Verstappen, que foi punido com a perda de 10 segundos e terminou em décimo.Depois do giro triplo por Itália, Mônaco e Espanha, a Fórmula 1 retorna nos dias 13 a 15 de junho, no circuito Gilles-Villeneuve, em Montréal, no GP do Canadá, a décima etapa da temporada.Confira o resultado do GP da Espanha de Fórmula 1:1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1h17s4452º - Lando Norris (ING/McLaren), a 2s4713° - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 10s4554º - George Russell (ING/Mercedes), a 11s3595° - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 13s6486º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 15s5087° - Isack Hadjar (FRA/RB), a 16s0228º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 17s8829° - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 21s56410° - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 21s826*11° - Liam Lawson (NZL/RB), a 25a53212° - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 25s99613° - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 28s82214° - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 29s30915° - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 31s38116° - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 32s19717° - Oliver Bearman (ING/Haas), a 37s065*punido com a perda de 10 segundosNÃO COMPLETARAM A PROVAAlexander Albon (ING/Williams)Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)NÃO PARTICIPOU DA PROVALance Stroll (CAN/Aston Martin)