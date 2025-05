Em quadra principal, João Fonseca encara o britânico Jack Draper em Roland Garros

O brasileiro João Fonseca já tem dia e horário definidos para voltar às quadras de saibro pela terceira rodada de Roland Garros. O tenista carioca de 18 anos entra em ação neste sábado (31), por volta das 10h (horário de Brasília), e encara o britânico Jack Draper, atual número cinco do mundo.

A partida será a terceira da quadra Simonne-Mathieu. Os dois jogos anteriores do local, que foram definidos pela organização do Grand Slam são: Daria Kasatkina x Paula Badosa e Elsa Jacquemot x Lois Boisson. O duelo entre João Fonseca e Jack DraperJoão Fonseca conseguiu. Na primeira rodada, ele superou o polonês Hubert Hurkacz por 3 sets a 0. No segundo compromisso, o brasileiro conquistou mais um triunfo por 3 a 0, desta vez diante do francês Pierre-Hugues Herbert.Em sua campanha nesta edição do torneio francês, Jack Draper eliminou os tenistas Mattia Bellucci e Gael Monfils. O britânicoe disse esperar um confronto bastante equilibrado."Eu acho que vou jogar com ele muitas vezesMuita gente quer ver seu potencial e a forma como ele joga. Ele é muito forte, dinâmico, explosivo. É isso que está desenhado, muitos torcedores vêm para assisti-lo. Tem uma base de fãs muito grande que veio do Brasil. Isso é bom para o esporte. Jogarei com ele muitas vezes nos próximos anos, não apenas no sábado. E eu olho adiante para desafiá-lo no futuro", disse Draper.Ambos se enfrentaram nesta temporada no ATP 1000 de Indian Wells, no início do mês de março. Neste confronto,e venceu a partida por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/0.