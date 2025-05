Tênis - João Fonseca venceu o francês Pierre-Hugues Herbert por 3 sets 0 e avançou à 3ª rodada de Roland Garros, nesta quinta-feira. Após a partida, ainda em quadra, o brasileiro chorou de emoção. Série B - Seguindo a 10ª rodada, tem Vila Nova-GO x Novorizontino nesta sexta, às 19h. No sábado: Coritiba x Avaí, às 16h; Atlético-GO x Goiás, às 18h30min; Athletic x Cuiabá, às 20h30min. No domingo: Operário x Athletico-PR, às 16h; CRB x Remo, às 18h30min; Volta Redonda x Atlético-MG, às 20h30min. Série C - Pela 8ª rodada, no sábado, às 19h30min, tem Caxias x Londrina. Série D - Pela 7ª rodada, tem São Luiz x Azuriz, às 18h30min de sábado. No domingo, às 16h, Guarany de Bagé x Barra. Divisão de Acesso - Pela 4ª rodada, no sábado: Bagé x Gramadense, às 16h. Domingo: Gaúcho x Real, às 11h; Aimoré x Glória e Vereanópolis x Passo Fundo, às 15h; Brasil de Farroupilha x União Frederiquense, às 15h30min; Inter-SM x Esportivo, às 16h. Fórmula 1 - A competição volta neste fim de semana com o GP da Espanha. Na sexta, acontecem os dois primeiros treinos livres, às 8h30min e às 12h. No sábado, tem a classificação, às 11h. No domingo, a corrida é às 10h. Justiça - Após se arrastar por mais de dois meses e ouvir 40 testemunhas, o julgamento para determinar se a morte de Diego Maradona foi um homicídio foi anulado nesta quinta-feira. O motivo foi o escândalo que levou à saída de uma juíza que supostamente protagonizava um documentário não autorizado sobre o processo. Di Maria - O craque argentino está de volta ao futebol de seu país. O Rosario Central anunciou o retorno do jogador após 18 anos da sua saída.