Libertadores - Fechando a 6ª e última rodada da fase de grupos, tem Olímpia x San Antonio Bulo Bulo e Peñarol x Vélez Sársfield, às 19h, pelo Grupo H. Depois, tem Racing x Fortaleza e Colo-Colo x Bucaramanga, às 21h30min, pelo Grupo E. Sul-Americana - No encerramento da fase de grupos que define os duelos dos playoffs, além dos jogos da chave gremista, às 21h30min, tem Atlético-MG x Cienciano, pelo Grupo H, e Fluminense x Once Caldas, pelo F. Conference League - O Chelsea venceu o Real Betis por 4 a 1 e se sagrou campeão do torneio na Tarczyski Arena, na Polônia. Justiça - A Conmebol abriu nesta quarta uma investigação sobre a acusação feita pelo lateral-esquerdo venezuelano Miguel Navarro, do Talleres, de que teria sido vítima de xenofobia no jogo da equipe argentina contra o São Paulo nesta terça-feira, em duelo válido pela Libertadores. O meio-campista Bobadilla, que admitiu ter discutido com o rival, fez um pedido de desculpas por meio das redes sociais. O caso foi registrado como injúria racial na Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Arsenal - O clube está perto da primeira contratação para a próxima temporada. A direção aguarda os exames médicos para anunciar Martín Zubimendi, da Real Sociedad. Os Gunners vão desembolsar R$ 390 milhões para pagar a multa rescisória do volante. Tênis - Em Roland Garros, a brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos estrearam com uma vitória arrasadora nesta quarta-feira. Elas superaram a dupla da chinesa Yifan Xu e da ucraniana Anhelina Kalinina por 6/0 e 6/1. Surfe - Gabriel Medina terminou a primeira parte da temporada 2025 do Circuito Mundial na lanterna do ranking - e por um motivo simples: não disputou nenhuma das etapas até aqui. Mas, ao contrário do que acontece com a maioria dos últimos colocados, ele não foi rebaixado para o Challenger Series, a divisão de acesso da WSL. O motivo é um recurso chamado wildcard médico.