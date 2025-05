Fonseca encara o francês Pierre-Hugues Herbert fora das quadras principais

A organização de Roland Garros divulgou a programação dos jogos da segunda rodada desta quinta-feira (29) com João Fonseca tendo um "upgrade" de quadra, mas o fenômeno brasileiro continua fora de um dos três palcos principais do Grand Slam francês.

Fonseca encara o francês Pierre-Hugues Herbert no terceiro compromisso da quadra 14. Antes dele, o cabeça de chave número 9 Alex de Minaur encara Alexander Bublik no primeiro confronto no local, seguido pelo embate entre Barbora Krejcikova e Veronika Kudermetova. A partida tem início previsto para as 10h30min. O horário pode ser alterado dependendo da duração dos dois jogos anteriores -o primeiro é melhor de cinco sets, enquanto o segundo, do feminino, pode acabar em duas parciais.

O carioca de 18 anos jogará em uma quadra maior do que a de sua estreia, mas ainda sem ser em uma das três nomeadas do torneio. A quadra 14 tem capacidade máxima de 2.158 torcedores, enquanto a de número 7, na qual Fonseca atropelou o ex-número 6 do mundo Hurkacz, só contempla 1.351 pessoas na arquibancada. Já a quadra Simonne-Mathieu, a menor das três principais, recebe até 5.261 de público.

A organização de Roland Garros elevou o palco da partida de João após o caos desta terça-feira (27) com a "invasão brasileira". Com poucos assentos, a quadra 7 ficou lotada e teve uma extensa fila na entrada. Muitos fãs ficaram fora e não conseguiram assistir ao jogo, enquanto outros aproveitaram a estrutura da Philippe-Chatrier como "camarote" para ver Fonseca em ação.