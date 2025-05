Libertadores da América - Pela 6ª e definitiva rodada da fase de grupos, se enfrentam, nesta quarta, pelo Grupo F, às 19h, Nacional-URU x Atlético Nacional-COL. Às 21h30min, pelo Grupo C, tem Flamengo x Deportivo Táchira-VEN e LDU-EQU x Central Córdoba-ARG. E pelo Grupo G, jogam Bolívar-BOL x Cerro Porteño-PAR e Palmeiras x Sporting Cristal-PER.

Sul-Americana - Em duelo válido pela 6ª rodada do torneio, jogam nesta quarta, às 19h, pelo Grupo A, Guarani-PAR x Boston River- URU e Independiente-ARG x Nacional de Potosí- BOL. Às 21h30min, pelo Grupo B, tem Defensa y Justicia-ARG x Cerro Largo-URU e Universidad Católica-EQU x Vitória. Pelo Grupo E, se enfrentam, Cruzeiro x Unión Santa Fé-ARG e Palestino-CHI x Mushuc Runa-EQU.

Divisão de Acesso - Pela 3ª rodada da 2ª divisão estadual, jogam nesta quarta, às 15h, Gramadense x Inter-SM, Santa Cruz x Farroupilha e Real x Bagé. Às 19h, tem Esportivo x Aimoré.

Conference League - Pela final da competição, Real Betis e Chelsea duelam hoje, às 16h, na Tarczyski Arena, na Polônia.

Uruguai - Luis Suárez e Lionel Messi estarão à frente de um time de futebol no Uruguai. A dupla lançou o Deportivo LSM. O projeto começou com Suárez em 2018 e foi abraçado por Messi, que se junta ao amigo e companheiro de Inter Miami. O time, inicialmente batizado com as iniciais do ídolo uruguaio, ganhou o "M" do argentino.

Flamengo - O meio-campista Jorginho está de malas prontas para deixar o futebol inglês e desembarcar no Rio. Nesta terça, ele se despediu do Arsenal e publicou um vídeo de agradecimento. No clube inglês desde 2023, o jogador agradeceu a passagem de dois anos na equipe e agora espera realizar o sonho de, pela primeira vez, atuar no futebol brasileiro.

Corinthians - Augusto Melo foi afastado do cargo de presidente. A decisão se deu pela votação do Conselho Deliberativo na segunda-feira. Quem assume é o primeiro vice-presidente Osmar Stabile. Agora, o conselho tem até cinco dias para agendar a votação da assembleia-geral de associados, que vai referendar ou não seu afastamento.

Tênis - Novak Djokovic estreou em Roland Garros com vitória ao fazer 6/3, 6/3 e 6/3 sobre o americano Mackenzie McDonald. Nesta quarta, com horário previsto para as 8h, Carlos Alcaraz enfrenta o húngaro Fabian Marozsan, pela 2ª rodada do torneio.