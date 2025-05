João Fonseca massacra Hurkacz na estreia de Roland Garros e interrompe má fase

Implacável, João Fonseca atropelou o polonês Hubert Hurkacz na tarde desta terça-feira (27) em sua primeira partida como profissional em Roland Garros. A vitória foi conquistada por 3 sets a 0 com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2. A partida ficou grande demais para a acanhada quadra 7 do complexo de tênis parisiense. Muitos tiveram que assistir à partida em pé, ou mesmo da escadaria da quadra central, a Philippe-Chatrier, de onde é possível ver a quadra.

Desde o primeiro set, Fonseca dominou a partida, com golpes profundos e potentes para os quais Hurkacz demonstrava não ter resposta. Os gritos de "Hubi" dos torcedores poloneses, minoritários, foram morrendo à medida que ficava evidente a inferioridade do polonês, visivelmente decepcionado com a própria atuação.

Hurkacz chegou a ser número seis do mundo em agosto do ano passado, sua melhor posição na carreira. Na semana passada, chegou à final do torneio de Genebra, na Suíça, onde foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic.

Fonseca foi superior em todos os aspectos do jogo: 9 aces contra 6 do rival; 72% de aproveitamento de saque contra 65%; 36 winners (golpes vitoriosos) contra 29; apenas 15 erros não forçados, contra 20 do polonês.

Bia Haddad também estreou nesta terça-feira, mas já deu adeus a Roland Garros. A tenista número 1 do Brasil até começou bem, venceu a primeira parcial, mas não conseguiu sustentar o ritmo e perdeu de virada para a americana Hailey Baptiste pelo placar de 2 sets a 1 com parciais de 6/4, 3/6 e 1/6.

João vai enfrentar na próxima partida o francês Pierre-Hugues Herbert, 34 anos, número 147 do mundo. Ele venceu o também francês Benjamin Bonzi (60) na fase anterior por 3 sets a 2 (7/5, 3/6, 4/6, 7/5 e 6/2).