Brasileirão feminino - Nesta quinta, pela 12ª rodada do torneio, as Gurias Coloradas foram goleadas por 4 a 1 para o Flamengo no estádio da Gávea, no Rio de janeiro. Série B - Pela 9ª rodada da competição, jogam nesta sexta-feira, às 21h35min, Goias x Ferroviária. No sábado, às 16h, Athlético-PR x Athletic-MG, às 18h, Remo x Volta Redonda e, às 18h30min, Avaí x Chapecoense. Já no domingo, às 16h, tem Novorizontino x Paysandu e, às 18h30min, Amazonas x Operário. Série C - Na 7ª rodada do torneio, se enfrentam no sábado, às 18h30min, Itabaiana x Caxias. No domingo, às 16h30min, jogam Ypiranga x Tombense. Série D - A 6ª rodada terá os seguintes confrontos dos clubes gaúchos: no sábado, às 18h, tem Barra x São José. No domingo, às 15h, jogam Azuriz x Guarany-Bag, às 16h, Brasil-Pel x Marcilio Dias e, às 19h, São Luiz x Joinville Ancelotti - O novo técnico da seleção brasileira vai desembarcar no Rio de Janeiro na noite de domingo. No dia seguinte, ele será apresentado em um evento de convocação tão badalado que a CBF precisou recorrer a um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Real Madrid - O croata Luka Modric deixará o clube após a disputa do Super Mundial de Clubes, que acontece entre 14 de junho e 13 de julho, nos EUA. Flamengo - Maior ídolo do clube, Zico continuará fazendo história pelo clube rubro-negro. Em reunião na última quarta-feira, o Conselho de Administração flamenguista aprovou a contratação do antigo camisa 10 como embaixador da equipe. A parceria entre o ex-jogador e o time vai até dezembro de 2027. Tênis - Domingo marca a estreia dos brasileiros no Roland Garros. Pela chave simples masculino, João Fonseca enfrenta o polones Hubert Hurkacz e Tiago Monteiro o tcheco Vit Kopriva. No lado feminino, Bia Haddad joga contra a americana Hailey Baptiste. Tênis de mesa - Nesta quinta, Hugo Calderano venceu o nigeriano Quadri Aruna por 4 a 0 e avançou para as quartas de final do Mundial da modalidade. Onde enfrenta o coreano Jaehyun An, nesta sexta, às 12h30min. Fórmula 1 - O Grande Prêmio de Mônaco, um dos mais tradicionais do calendário do torneio, será disputado neste domingo, às 10h. As atividades do GP nas ruas do principado começam nesta sexta-feira com dois treinos livres.