Copa do Brasil - Pela partida de volta da competição jogam nesta quinta, às 19h, Vila Nova (0)x(2) Cruzeiro. Às 19h30min, tem Palmeiras (1)x(0) Ceará. Às 21h30min, se enfrentam CRB (1)x(1) Santos, Capital (0)x(4) Botafogo e Bragantino (0)x(1) Criciúma. Brasileirão feminino - Pela 12ª rodada do campeonato, as Gurias Coloradas jogam nesta quinta, às 15h, contra o Flamengo, no estádio da Gávea. Liga Europa - O Tottenham é campeão da competição continental. Ontem, os Spurs bateram o Manchester United na decisão, em Bilbao, na Espanha. Com gol do joven atacante Brennan Johnson, o time comandado por Ange Postecoglou garantiu a taça em uma vitória por 1 a 0. Justiça - Um caso de racismo, que tem Vinícius Júnior como vítima, fez história no Judiciário espanhol nesta quarta-feira. A Audiência Provincial de Valladolid homologou decisão tomada na semana passada, que condena cinco torcedores do Valladolid a um ano de prisão por insultos racistas ao brasileiro, e enquadrou o caso como "crime de ódio". Até então, as decisões judiciais envolvendo casos de racismo e discriminação geravam sentenças por "crimes contra a integridade moral", com "agravante de racismo". Endrick - O atacante foi diagnosticado com uma lesão no tendão da perna direita. Com o problema físico, o jogador vai perder a próxima convocação da seleção brasileira e deve ficar fora do novo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Botafogo - O clube desfez a negociação com o Zenit pela contratação do volante Wendel. A transferência não poderá ser concluída por "questões geopolíticas". Wendel assinou até o meio de 2029 e se apresentaria em junho. No entanto, os cariocas informaram que os russos foram incluídos na lista de sanções internacionais o que impede qualquer transação. Tênis de Mesa - O brasileiro Hugo Calderano venceu nesta quarta o casaque Kirill Gerassimenko, por 4 a 2, e avançou às oitavas de final do Mundial. Hoje, ele encara o nigeriano Quadri Aruna. Surfe - O Brasil se despediu da disputa masculina da etapa de Margaret River do Circuito Mundial, na Austrália. Nesta quarta-feira, João "Chumbinho" Chianca e Miguel Pupo foram eliminados nas oitavas de final. No feminino, Luana Silva segue viva na disputa, em busca de uma vaga nas quartas de final.